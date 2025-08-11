ETV Bharat / state

तिरंगा रैली: रामानुजगंज में देशभक्ति गीतों पर झूमे स्कूली बच्चे - TRICOLOR RALLY IN RAMANUJGANJ

तिरंगा यात्रा में जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए.

TRICOLOR RALLY IN RAMANUJGANJ
तिरंगा रैली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 7:59 PM IST

रामानुजगंज: शहर में आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया. तिरंगा रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. आयोजन में स्कूल बच्चों ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए. शहर में निकाली गई तिरंगा रैली सभी प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए शासकीय लरंग साय कम्युनिटी हॉल पहुंची.

तिरंगा यात्रा निकाली गई: तिरंगा रैली में शामिल बच्चे भारत माती की जय के जायकारे लगाते हुए जब सड़कों पर निकले तो लोगों की भारी भीड़ उनका उत्साह बढ़ाने में जुट गई. रैली में आम आदमी भी शामिल होता चला गया. रामानुजगंज नगर पालिका परिषद में स्वतंत्रता दिवस से पहले आम नागरिकों को एकता अखंडता विविधता और राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. इस यात्रा की शुरुआत रामानुजगंज के लरंग साय चौक से हुई. इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए. यह यात्रा शासकीय लरंग साय कम्युनिटी हॉल में जाकर संपन्न हुई.

TRICOLOR RALLY IN RAMANUJGANJ
तिरंगा रैली (ETV Bharat)
छात्रों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम:
तिरंगा यात्रा के समापन के बाद लरंग साय टाउन हॉल में स्कूली बच्चों की ओर से देश भक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी गई. स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. कार्यक्रम को देखने आए लोगों ने तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से बच्चों की हौसला अफजाई की.
तिरंगा रैली (ETV Bharat)

हर घर तिरंगा अभियान: रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में शासन प्रशासन से निर्देश प्राप्त हुआ था. तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शहर के आम लोग और जिला प्रशासन के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए. तिरंगा झंडा और देश के प्रति हमारे प्रेम को प्रदर्शित करने का ये एक जरिया है.

क्या है हर घर तिरंगा अभियान: अपने राष्ट्रीय ध्वज को हर नागरिक के घर तक पहुंचाने वाला एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है. हमारी साझा पहचान, स्वतंत्रता और एकता का एक भव्य उत्सव है, जो तिरंगे की भावना से ओत-प्रोत है. यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के सामूहिक गौरव और आकांक्षाओं का प्रदर्शन है.

जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, गगनभेदी देशभक्ति नारों से गूंजा छत्तीसगढ़

तिरंगा यात्रा में जुड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर, बीजेपी की प्रदेशस्तरीय बैठक में बना प्लान, मोर तिरंगा मोर अभियान रहेगी थीम

मनेंद्रगढ़ में तिरंगा यात्रा, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- सभी के लिए स्वाभिमान का प्रतीक

TRICOLOR RALLY IN RAMANUJGANJ
तिरंगा रैली (ETV Bharat)
तिरंगा रैली (ETV Bharat)

