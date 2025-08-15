रांची: पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम है. राजधानी रांची में भी राष्ट्रीय पर्व का उल्लास चरम पर है. हर गली, मोहल्ले और संस्थान में तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना का इज़हार किया जा रहा है. इसी कड़ी में शहर के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल पहाड़ी मंदिर में भी आज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी मौजूद रहे.

विशेष बात यह है कि पहाड़ी मंदिर के गुंबद पर तिरंगा फहराने की परंपरा स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1947 से लगातार चली आ रही है. यह देश का पहला मंदिर माना जाता है, जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, दोनों अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है. परंपरा के अनुसार, हर साल सबसे पहले यहीं पर ध्वजारोहण होता है, उसके बाद रांची और राज्य के अन्य हिस्सों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

पहाड़ी मंदिर के गुंबद पर लहराया तिरंगा (Etv Bharat)

इतिहासकार बताते हैं कि पहाड़ी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से भी इसका गहरा जुड़ाव रहा है. मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह रांची के हृदय स्थल में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. स्वतंत्रता के बाद जब देश में आज़ादी का उत्सव पहली बार मनाया गया, तब रांची में तिरंगा फहराने का सम्मान इसी मंदिर को मिला, आधी रात को इस जगह पर तिरंगा फहराया गया था. यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय तिरंगा किसी मंदिर के गुंबद पर फहराया गया था, जो अपने आप में अद्वितीय घटना थी.

हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यहां का माहौल विशेष रूप से उत्सवमय हो जाता है. सुबह-सुबह भजन, मंत्रोच्चारण और राष्ट्रीय गीतों की गूंज वातावरण को देशभक्ति से भर देती है. स्थानीय नागरिक और दूर-दराज़ से आए श्रद्धालु तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाते हैं और ‘भारत माता की जय’ के नारों से पूरा परिसर गूंज उठता है.

इस बार भी 15 अगस्त की सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर तिरंगे लेकर लोग चढ़ते दिखाई दिए. जैसे ही मंदिर के गुंबद पर तिरंगा लहराया गया, वहां मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया. यह नजारा हर किसी के दिल में देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना भर गया.

पहाड़ी मंदिर की यह परंपरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि देशभक्ति और एकता का भी प्रतीक है. रांचीवासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि उनके शहर में स्थित यह मंदिर राष्ट्रीय पर्वों पर सबसे पहले तिरंगा फहराने की अनूठी मिसाल पेश करता है. सबसे पहले पहाड़ी मंदिर पर भगवान भोले की पूजा अर्चना होती है, उनके चरणों पर तिरंगे को समर्पित किया जाता है. फिर मंदिर के गुंबद पर तिरंगा बड़ी ही शान से लहराया जाता है.

पहाड़ी शिव मंडल समिति और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रेम शंकर चौधरी ने कहा की वह खुद 30 वर्षों से पहाड़ी मंदिर में सबसे पहले तिरंगा फहराते हैं और यह परंपरा 1947 से जारी है इससे पहले उनके पूर्वजों ने यहां तिरंगा फहराते आ रहे हैं.

