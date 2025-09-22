ETV Bharat / state

बस्तर के वीर सपूत राइफलमैन रणजीत सिंह कश्यप को दी गई श्रद्धांजलि, मणिपुर में शहीद हुआ था जवान

मणिपुर में अज्ञात उग्रवादियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें वे शहीद हो गए. आज बस्तर में अंतिम संस्कार.

Jawan last rites in Bastar
छत्तीसगढ़ का जवान मणिपुर में शहीद (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 7:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: रायपुर हवाई अड्डे पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया के अधिकारियों, जवानों और आम नागरिकों ने बस्तर के वीर सपूत राइफलमैन रणजीत सिंह कश्यप को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके साहस एवं बलिदान को याद किया गया. राइफलमैन कश्यप मणिपुर में चिकित्सा राहत शिविर से लौट रहे थे इसी दौरान 33 एआर वाहनों पर हमला किया गया जिसमें वे शहीद हो गए.

मणिपुर में हुए घातक हमले में शहीद: घटना 19 सितंबर 2025 को बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल घाट में हुई.राइफलमैन कश्यप और उनके साथियों ने इम्फाल घाटी में बाढ़ राहत अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय अचानक घातक हमले का सामना किया. अज्ञात उग्रवादियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें दो जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद रणजीत सिंह कश्यप ने साहस और निस्वार्थता की सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन करते हुए देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया.

MANIPUR ATTACK
मणिपुर में शहीद हुआ था जवान (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुख्यमंत्री का श्रद्धांजलि संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा स्मरणीय रहेगा. उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में उनके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने वीर जवानों के त्याग और बलिदान को देश की रक्षा और एकता के मार्ग पर सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया.

Tribute to martyr in Raipur
मणिपुर में अज्ञात उग्रवादियों ने जवानों के काफिले पर किया हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

रणजीत सिंह कश्यप का जीवन परिचय: राइफलमैन रणजीत सिंह कश्यप का जन्म 21 नवंबर 1989 को हुआ था. उनके पीछे पत्नी सावित्री कश्यप और पुत्री धनी कश्यप हैं. उनका परिवार बस्तर जिले के बलेंगा ओगायगुडा गांव में निवास करता है. रणजीत सिंह कश्यप ने अपने छोटे जीवन में देश और समाज के लिए जो योगदान दिया, वह हमेशा याद रखा जाएगा.

Tribute to martyr in Raipur
बस्तर का वीर सपूत रणजीत सिंह कश्यप (ETV Bharat Chhattisgarh)

शहीद की वीरता का सम्मान: इस भव्य श्रद्धांजलि समारोह में जवानों और नागरिकों ने मिलकर शहीद की वीरता का सम्मान किया और उनके बलिदान को नमन किया. यह कार्यक्रम न केवल शोक व्यक्त करने का अवसर था बल्कि राष्ट्र और एकता के प्रति समर्पण का संदेश देने वाला भी साबित हुआ.

नई जीएसटी दरों से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र और किसानों को मिलेगा लाभ: सीएम विष्णुदेव साय
गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वीं शहीदी शताब्दी पर असम से पंजाब तक ऐतिहासिक यात्रा, भिलाई में भी भव्य स्वागत
कवर्धा में फिर धार्मिक विवाद, दुर्गा पंडाल हटाने पर भिड़े 2 पक्ष, पुलिस से भी झड़प

For All Latest Updates

TAGGED:

RIFLEMAN RANJIT SINGH KASHYAPराइफलमैन रणजीत सिंह कश्यपछत्तीसगढ़ का जवान मणिपुर में शहीदTRIBUTE TO MARTYR IN RAIPURMANIPUR ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.