देश के दो महान विभूति की जयंती आज, बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि

रांची में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राज्यपाल और सीएम सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी.

Gandhi Jayanti 2025
महात्मा गांधी को नमन करते राज्यपाल और सीएम (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 12:36 PM IST

3 Min Read
रांची: आज देश दो महान विभूति को याद कर रहा है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है. इस मौके पर राजधानी रांची स्थित बापू बाटिका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक कल्पना सोरेन सहित राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को मृणालिनी अखौरी अपनी टीम के साथ पारंपरिक रूप से गाकर बापू को याद किया.

बापू के द्वारा देश के लिए किया गया कार्य अविस्मरणीय-राज्यपाल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि इन लोगों के द्वारा देश के लिए किया गया कार्य अविस्मरणीय है. इन दोनों विभूतियों ने देश के लिए जो कुछ भी किया है वह हम लोगों के लिए कभी भी भूलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि "मैं जन्मदिन पर चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. इस विश्वास के साथ कि देश प्रकृति के साथ जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वह वर्तमान नेतृत्व जिस ढंग से कम कर रहा है, वह वास्तव में वह हमारा देश दुनिया में आर्थिक शक्ति भी बन रहा है. अपनी पहचान भी बना रहा है इस बात को महसूस करें."

लोगों को संबोधित करते गवर्नर, सीएम और रक्षा राज्यमंत्री (ईटीवी भारत)



आज का दिन देश के इतिहास का सुनहरा पल है- सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 2 अक्टूबर इतिहास का सुनहरा पल है. इस दिन हमारे महान विभूतियों ने जन्म लिया. हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने इनके चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया. आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है, चाहे वो बुजुर्ग हों बच्चे हों सभी लोगों के लिए आज का दिन खास है और गौरवपूर्ण क्षण है. ऐसे महान विभूतियों के कार्यों से आज देश में एक विशाल लोकतंत्र कायम है जिस लोकतंत्र का पूरी दुनिया में स्थान है.



विजयादशमी के साथ साथ दो विभूतियों को हम याद कर गौरवान्वित हैं- रक्षा राज्य मंत्री

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विजय दशमी पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई का आज का दिन है ऐसे में खास बात यह है कि हम देश के दो महान विभूतियों को भी उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं. आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हम सबके प्रिय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है आज हम सबों ने उन्हें नमन किया है. उनकी प्रेरणा स्वच्छता उनकी प्रेरणा अहिंसा और उनकी प्रेरणा एकजुटता आज भारत महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में है. आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीव्र गति से दुनिया में बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 100 वर्ष पूरा हुआ है. यह एक माइलस्टोन है जो इतना बड़ा संगठन उसके 100 साल पूरे हुए हैं. जिसमें देश के प्रति समर्पण का भाव है. यहां राष्ट्र प्रथम ही मूल उद्देश्य के भाव से काम होता है. आज इस पावन दिन पर हम बधाई देते हैं.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीबहादुर शास्त्री की जयंतीबापू वाटिका रांचीगांधी जयंती पर रांची में कार्यक्रमGANDHI JAYANTI 2025

