देश के दो महान विभूति की जयंती आज, बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि

रांची: आज देश दो महान विभूति को याद कर रहा है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है. इस मौके पर राजधानी रांची स्थित बापू बाटिका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक कल्पना सोरेन सहित राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को मृणालिनी अखौरी अपनी टीम के साथ पारंपरिक रूप से गाकर बापू को याद किया.



बापू के द्वारा देश के लिए किया गया कार्य अविस्मरणीय-राज्यपाल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि इन लोगों के द्वारा देश के लिए किया गया कार्य अविस्मरणीय है. इन दोनों विभूतियों ने देश के लिए जो कुछ भी किया है वह हम लोगों के लिए कभी भी भूलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि "मैं जन्मदिन पर चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. इस विश्वास के साथ कि देश प्रकृति के साथ जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वह वर्तमान नेतृत्व जिस ढंग से कम कर रहा है, वह वास्तव में वह हमारा देश दुनिया में आर्थिक शक्ति भी बन रहा है. अपनी पहचान भी बना रहा है इस बात को महसूस करें."

लोगों को संबोधित करते गवर्नर, सीएम और रक्षा राज्यमंत्री (ईटीवी भारत)





आज का दिन देश के इतिहास का सुनहरा पल है- सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 2 अक्टूबर इतिहास का सुनहरा पल है. इस दिन हमारे महान विभूतियों ने जन्म लिया. हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने इनके चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया. आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है, चाहे वो बुजुर्ग हों बच्चे हों सभी लोगों के लिए आज का दिन खास है और गौरवपूर्ण क्षण है. ऐसे महान विभूतियों के कार्यों से आज देश में एक विशाल लोकतंत्र कायम है जिस लोकतंत्र का पूरी दुनिया में स्थान है.