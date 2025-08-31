जामताड़ाः दिशोम गुरु शिबू सोरेन की याद जामताड़ा के चिरुडीह गांव में रविवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो सहित कांग्रेस और झामुमो के नेता शामिल हुए. श्रद्धांजलि सभा में मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस और झामुमो कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने गुरुजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

चिरुडीह में लगेगी शिबू सोरेन की प्रतिमाः इरफान अंसारी

इस मौके पर जामताड़ा विधायक सह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने चिरुडीह गांव में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदम कद प्रतिमा स्थापित करने और गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया.

जामताड़ा में बयान देते मंत्री इरफान अंसारी और विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने चिरुडीह नरसंहार कांड और गुरुजी की महाजनी और सूदखोरों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन का याद किया. मंत्री ने कहा कि गुरुजी के नाम से चिरुडीह में एक ऐतिहासिक पार्क का निर्माण भी कराया जाएगा. साथ ही चिरुडीह गांव को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगा.

चिरुडीह को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगाः स्वास्थ्य मंत्री

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि चिरुडीह को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने के बाद एक तरफ लोग दिशोम गुरु और उनके आंदोलन को जान पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र का भी विकास होगा. यहां बड़े-बड़े होटल खुलेंगे. सैलानी गुरुजी के बारे में जानने के लिए यहां पहुंचेंगे तो होटलों में ठहरेंगे. मंत्री ने कहा कि इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा.इस ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा में जामताड़ा के डीसी, एसपी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

1975 में हुआ था चिरुडीह नरसंहार

आपको बता दें कि जामताड़ा के चिरुडीह गांव में 1975 को बड़ा नरसंहार हुआ था. चिरुडीह नरसंहार कांड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम आया था. इस कांड में शिबू सोरेन मुख्य अभियुक्त थे. चिरुडीह कांड के बाद से शिबू सोरेन दिशोम गुरु जी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे. आज दिशोम गुरु नहीं रहे, लेकिन चिरुडीह गांव के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं.

1975 में शिबू सोरेन ने संथाल परगना में आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था. आदिवासी समाज को सूदखोर महाजनी प्रथा से मुक्ति दिलाने को लेकर चलाए गए आंदोलन का परिणाम था कि 1975 में चिरुडीह गांव में नरसंहार हुआ था. जिसमें कई लोगों की जान गई थी. इस घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी. घटना के बाद से शिबू सोरेन गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और सत्ता के शिखर तक पहुंचे.

