ETV Bharat / state

टुंडी के पोखरिया आश्रम में शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि, शामिल हुए स्पीकर और मंत्री योगेंद्र प्रसाद - TRIBUTE TO SHIBU SOREN

धनबाद के पोखरिया आश्रम में गुरुजी की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर और मंत्री योगेंद्र ने शिरकत की.

JMM Tribute Program In Dhanbad
टुंडी के पोखरिया आश्रम में शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते स्पीकर और मंत्री. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read

धनबाद: टुंडी के पोखरिया आश्रम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की यादें बसती हैं.70 के दशक में गुरुजी ने अपने आंदोलन की शुरुआत इसी आश्रम से की थी. गुरुजी ने एक लंबा समय पोखरिया आश्रम में बिताया था. गुरुजी की याद में सोमवार को टुंडी के पोखरिया में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें विधानसभा स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो, पेयजल एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

स्पीकर और मंत्री ने गुरुजी को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान स्पीकर और मंत्री समेत कई नेताओं ने गुरुजी को श्रद्धांजलि दी. स्पीकर और मंत्री के द्वारा पोखरिया आश्रम में निर्मित नई बिल्डिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया.आश्रम में लगी गुरुजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया. सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो और टुंडी प्रखंड कमेटी की ओर से श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने गुरुजी के साथ रहे लोगों से मुलाकात की. साथ ही उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.आश्रम में स्पीकर और मंत्री ने पौधरोपण भी किया.

टुंडी के पोखरिया आश्रम से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पोखरिया आश्रम को संवारा जाएगाः योगेंद्र प्रसाद

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि गुरुजी के निधन पर पूरा देश मर्माहत है. पोखरिया आश्रम में गुरुजी ने वर्षों गुजारे हैं. उन्होंने इस स्थान से राजनीतिक, सामाजिक और झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी. लोगों को संगठित करने का काम उन्होंने किया था.

पोखरिया आश्रम में बयान देते मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थान को बेहतर तरीके से विकसित करने का काम करेंगे. पोखरिया आश्रम को सजाने और संवारने का काम किया जाएगा. जो लोग गुरुजी के साथ जुड़े रहे उनके लिए भी विशेष पहल की जाएगी.चरणबद्ध तरीके से पोखरिया आश्रम और इस इलाके का विकास किया जाएगा.

JMM Tribute Program In Dhanbad
शिबू सोरेन के करीबियों से मिलते स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

शिबू सोरेन ने देखा था वृहद झारखंड का सपना, इसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएगा झामुमो!

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बिना झामुमो के भविष्य पर बुद्धिजीवियों की राय, कहा- गुरुजी की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा हेमंत सोरेन को

गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे हुआ गठन, बहुत रोचक है किस्सा, तीन धाराओं का हुआ था मिलन

वो लम्हा जब दिशोम गुरु ने हेमंत सोरेन को सौंपी थी पार्टी की बागडोर, उनके दो शब्द से झूम उठे थे झामुमो कार्यकर्ता

धनबाद: टुंडी के पोखरिया आश्रम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की यादें बसती हैं.70 के दशक में गुरुजी ने अपने आंदोलन की शुरुआत इसी आश्रम से की थी. गुरुजी ने एक लंबा समय पोखरिया आश्रम में बिताया था. गुरुजी की याद में सोमवार को टुंडी के पोखरिया में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें विधानसभा स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो, पेयजल एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

स्पीकर और मंत्री ने गुरुजी को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान स्पीकर और मंत्री समेत कई नेताओं ने गुरुजी को श्रद्धांजलि दी. स्पीकर और मंत्री के द्वारा पोखरिया आश्रम में निर्मित नई बिल्डिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया.आश्रम में लगी गुरुजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया. सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो और टुंडी प्रखंड कमेटी की ओर से श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने गुरुजी के साथ रहे लोगों से मुलाकात की. साथ ही उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.आश्रम में स्पीकर और मंत्री ने पौधरोपण भी किया.

टुंडी के पोखरिया आश्रम से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पोखरिया आश्रम को संवारा जाएगाः योगेंद्र प्रसाद

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि गुरुजी के निधन पर पूरा देश मर्माहत है. पोखरिया आश्रम में गुरुजी ने वर्षों गुजारे हैं. उन्होंने इस स्थान से राजनीतिक, सामाजिक और झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी. लोगों को संगठित करने का काम उन्होंने किया था.

पोखरिया आश्रम में बयान देते मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थान को बेहतर तरीके से विकसित करने का काम करेंगे. पोखरिया आश्रम को सजाने और संवारने का काम किया जाएगा. जो लोग गुरुजी के साथ जुड़े रहे उनके लिए भी विशेष पहल की जाएगी.चरणबद्ध तरीके से पोखरिया आश्रम और इस इलाके का विकास किया जाएगा.

JMM Tribute Program In Dhanbad
शिबू सोरेन के करीबियों से मिलते स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

शिबू सोरेन ने देखा था वृहद झारखंड का सपना, इसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएगा झामुमो!

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बिना झामुमो के भविष्य पर बुद्धिजीवियों की राय, कहा- गुरुजी की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा हेमंत सोरेन को

गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे हुआ गठन, बहुत रोचक है किस्सा, तीन धाराओं का हुआ था मिलन

वो लम्हा जब दिशोम गुरु ने हेमंत सोरेन को सौंपी थी पार्टी की बागडोर, उनके दो शब्द से झूम उठे थे झामुमो कार्यकर्ता

For All Latest Updates

TAGGED:

POKHARIYA ASHRAM IN TUNDIJMM TRIBUTE PROGRAM IN DHANBADSPEAKER AND MINISTER IN DHANBADपोखरिया आश्रम में श्रद्धांजलि सभाTRIBUTE TO SHIBU SOREN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.