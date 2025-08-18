धनबाद: टुंडी के पोखरिया आश्रम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की यादें बसती हैं.70 के दशक में गुरुजी ने अपने आंदोलन की शुरुआत इसी आश्रम से की थी. गुरुजी ने एक लंबा समय पोखरिया आश्रम में बिताया था. गुरुजी की याद में सोमवार को टुंडी के पोखरिया में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें विधानसभा स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो, पेयजल एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

स्पीकर और मंत्री ने गुरुजी को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान स्पीकर और मंत्री समेत कई नेताओं ने गुरुजी को श्रद्धांजलि दी. स्पीकर और मंत्री के द्वारा पोखरिया आश्रम में निर्मित नई बिल्डिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया.आश्रम में लगी गुरुजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया. सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो और टुंडी प्रखंड कमेटी की ओर से श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने गुरुजी के साथ रहे लोगों से मुलाकात की. साथ ही उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.आश्रम में स्पीकर और मंत्री ने पौधरोपण भी किया.

टुंडी के पोखरिया आश्रम से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पोखरिया आश्रम को संवारा जाएगाः योगेंद्र प्रसाद

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि गुरुजी के निधन पर पूरा देश मर्माहत है. पोखरिया आश्रम में गुरुजी ने वर्षों गुजारे हैं. उन्होंने इस स्थान से राजनीतिक, सामाजिक और झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी. लोगों को संगठित करने का काम उन्होंने किया था.

पोखरिया आश्रम में बयान देते मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थान को बेहतर तरीके से विकसित करने का काम करेंगे. पोखरिया आश्रम को सजाने और संवारने का काम किया जाएगा. जो लोग गुरुजी के साथ जुड़े रहे उनके लिए भी विशेष पहल की जाएगी.चरणबद्ध तरीके से पोखरिया आश्रम और इस इलाके का विकास किया जाएगा.

शिबू सोरेन के करीबियों से मिलते स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)

