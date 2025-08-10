Essay Contest 2025

रांची प्रेस क्लब में हरिनारायण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, अब उनके नाम से जाना जाएगा सभागार - TRIBUTE PAY OF HARINARAYAN SINGH

रांची में पत्रकारिता के गुरु हरिनारायण सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया.

TRIBUTE PAY OF LATE HARINARAYAN SINGH
हरिनारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2025 at 7:49 PM IST

रांची: झारखंड पत्रकारिता के गुरु हरिनारायण सिंह की स्मृति में रविवार को रांची प्रेस क्लब सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. आयोजन में प्रेस क्लब के पदाधिकारी, विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकार, वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना

सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी. सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई, जिसके माध्यम से उपस्थित सभी लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. मौके पर ही आरपीएस प्रेस क्लब कार्यकारिणी की एक आपात बैठक हुई और इस बैठक में रांची प्रेस क्लब के सभागार का नाम स्वर्गीय हरिनारायण सिंह के नाम से करने का निर्णय लिया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया.

लेखनी में होती थी मुद्दों की गहराई

श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने हरिनारायण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि वे केवल एक पत्रकार नहीं थे, बल्कि पत्रकारिता की एक जीवंत संस्था थे. उन्होंने अपने चार दशकों से अधिक लंबे करियर में निष्पक्षता, निडरता और जन सरोकार को हमेशा सर्वोपरि रखा. उनकी लेखनी में मुद्दों की गहराई, तथ्य की मजबूती और भाषा की सादगी का अनोखा संगम देखने को मिलता था.

स्व: हरिनारायण सिंह ने निभाई नए पत्रकार तैयार करने की भूमिका

वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा ने भावुक होते हुए कहा कि हरिनारायण सिंह पत्रकारों की एक फैक्ट्री थे. उन्होंने न केवल खुद उत्कृष्ट पत्रकारिता की, बल्कि सैकड़ों नए पत्रकारों को तैयार किया. उनके मार्गदर्शन में कई पत्रकारों ने अपना करियर शुरू किया और आज वे विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं. जीवन के अंतिम क्षण तक वे कलम और खबर के प्रति समर्पित रहे.

पत्रकारों के हितों के लिए किया संघर्ष

सभा में रांची प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि स्व. हरिनारायण सिंह का योगदान केवल पत्रकारिता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे संस्थागत निर्माण और पत्रकारों के हित में संघर्ष के लिए भी जाने जाते थे. रांची प्रेस क्लब की स्थापना और विकास में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी. नवोदित पत्रकारों ने भी उन्हें अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनकी सादगी, व्यवहार कुशलता और पेशेवर ईमानदारी आज के दौर में एक मिसाल है.

स्व. हरिनारायण सिंह के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी पत्रकारों और अतिथियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि स्व. हरिनारायण सिंह के सिद्धांतों और आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखेंगे और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे.

