चाईबासा नक्सली हमले में शहीद हेड कांस्टेबल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, असम भेजा गया पार्थिव शरीर
चाईबासा नक्सली हमले में शहीद हुए जवान महेंद्र लश्कर को श्रद्धांजलि दी गई. वो असम के रहने वाले थे.
Published : October 11, 2025 at 5:10 PM IST
रांचीः झारखंड के चाईबासा जिले में करोड़ों के इनामी नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी सीआरपीएफ सहित कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.
सीआरपीएफ कैंप में दी गई श्रद्धांजलि
चाईबासा में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धांजलि दी गई. झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने धुर्वा, राँची स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 133वीं बटालियन पहुँचकर सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद महेंद्र लश्कर के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की. राज्यपाल ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के अद्वितीय योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता है.
असम के रहने वाले थे शहीद
आईईडी विस्फोट की वजह से शहीद हुए महेंद्र लश्कर असम राज्य के रहने वाले थे. आपको बता दें कि इसी साल जुलाई महीने में झारखंड के गोमिया में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रानेश्वर कोच भी असम के रहने वाले थे. उनकी पोस्टिंग 209 कोबरा बटालियन में थी.
क्या है पूरा मामला
पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 60 बटालियन के इंस्पेक्टर सहित तीन जवान घायल हो गए थे. जिसमें इलाज के दौरान ही हेड कांस्टेबल महेंद्र वीरगति को प्राप्त हुए.
