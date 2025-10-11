ETV Bharat / state

चाईबासा नक्सली हमले में शहीद हेड कांस्टेबल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, असम भेजा गया पार्थिव शरीर

श्रद्धांजलि अर्पित करते राज्यपाल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 11, 2025 at 5:10 PM IST 2 Min Read