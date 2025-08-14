रांची: झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड आंदोलन के प्रखर सेनानी एवं दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई. राज्य सरकार के निर्देशानुसार, सुबह सभी विद्यालयों में दो मिनट का मौन रखा गया और गुरुजी के योगदान को याद किया गया.

गुरुजी की बदौलत ही बना झारखंड

दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं. उन्होंने झारखंड की पहचान और अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया. उनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन ने वह गति पकड़ी, जिसके परिणामस्वरूप झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. उनकी सादगी, ईमानदारी और जनहित के लिए समर्पण को देखते हुए, राज्यभर में उन्हें सम्मानपूर्वक 'गुरुजी' के नाम से जाना जाता है.

झारखंड के सरकारी स्कूलों में गुरुजी को श्रद्धांजलि दी गई (Etv bharat)

शिबू सोरेन के संघर्षों पर चर्चा

रांची में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर उनके जीवन और कार्यों पर चर्चा की. कई विद्यालयों में विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुजी के संघर्षमय जीवन, राजनीतिक सफर और जनता के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में बताया गया.

छात्र जीवन में अपनाएं गुरुजी के आदर्श: शिक्षक

इधर, छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने कहा कि गुरुजी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है. उन्होंने यह सिखाया कि अगर दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ, किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है. शिक्षकों ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे गुरुजी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज के उत्थान में योगदान दें.

गुरुजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना

राजधानी रांची के कई स्कूलों में इस अवसर पर कार्यक्रम भी हुए. जिनमें कविताएं और भाषण के माध्यम से गुरुजी के योगदान को याद किया गया. कार्यक्रम के अंत में सभी ने दोबारा मौन रखकर गुरुजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. यह कार्यक्रम न केवल राजधानी रांची, बल्कि झारखंड के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में आयोजित किया गया.

गुरुजी की स्मृति युवाओं के लिए प्रेरणा: शिक्षक

झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विद्यालयों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल से नई पीढ़ी को अपने इतिहास और महान व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी मिलती है. यह न केवल उनकी स्मृति को जीवित रखता है, बल्कि युवाओं में प्रेरणा का संचार भी करता है.



ये भी पढ़ें: दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने झारखंड पहुंचे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बहाने बीजेपी का JMM पर हमला, पूछा- कब होगी प्रदेश में शराबबंदी?

तेज हुई दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग! जानिए बीजेपी का क्या आया रिएक्शन?