रांचीः पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड सहित देशभर में उन्हें याद किया जा रहा है. झारखंड भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल विधायक सी. पी. सिंह सहित कई नेताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया.

इस मौके पर प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि यदि भारत को समझना है तो अटल जी को समझ लें, तो भारत को समझा जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, राजनीति की सुचिता, समाज के प्रति कर्तव्य की भावना और एक निश्छल कर्तव्य परायण जीवन जीने वाले अटल जी ने जिस तरह से अपने जीवन में आदर्श रखा है, वह सार्वजनिक जीवन जीने वाले के लिए प्रेरणास्रोत है.

बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक (Etv Bharat)

रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड उनका ऋणी है. उन्होंने इस राज्य को एक स्वरूप दिया है. उनके मान को रखने के लिए मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ भी कुर्बानी देना कम ही होगा. इसलिए अटल जी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे और भारतीय राजनीति के बेमिसाल आदर्श थे.

अटल जी अपने नाम के अनुरूप अटल थे- सीपी सिंह

वरिष्ठ भाजपा नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी अपने नाम के अनुरूप अटल थे. उन्होंने पोखरण में उनके समय हुए परमाणु परीक्षण को लेकर किए जा रहे विरोध के बावजूद उनके द्वारा किए गए कार्य की चर्चा करते हुए कहा कि अटल जी जो ठान लेते थे वह करके रहते थे.

झारखंड बनाने के लिए दिए गए वादे को उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा कर यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया और यह राज्य उनके सपनों का राज्य था. आज हमारे बीच वह नहीं हैं, मगर उनके द्वारा किए गए कार्य और आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेगा.

विधानसभा परिसर में अटल जी को श्रद्धांजलि देते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

विधानसभा स्थित अटल जी के मूर्ति पर श्रद्धांजलि

विधानसभा परिसर स्थित अटल जी की मूर्ति पर आज श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल सहित कई विधायक और कार्यकर्ता द्वारा विधानसभा में अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

