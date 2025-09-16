ETV Bharat / state

कोटगुड़िन देव मड़ाई का भव्य आयोजन, देवी देवताओं ने दिया आशीर्वाद, आस्था और परंपरा का प्रतीक

महिमागवाड़ी ग्राम पंचायत में कोटगुड़िन देव मड़ाई का भव्य आयोजन किया गया.

Trible Grand event of Kotgudin Dev Madai
कोटगुड़िन देव मड़ाई का भव्य आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर : जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत महिमागवाड़ी में हर साल की तरह इस साल भी धान गर्भधारण को उत्सव के तौर मनाया गया. अच्छी फसल के लिए देवी देवताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने माता कोटगुड़िन देव मड़ाई का आयोजन हुआ. इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण और आसपास के गांवों से देवी-देवताओं की शिरकत ने पूरे आयोजन को भक्ति और उत्साह से भर दिया.

देवी देवताओं का होता है स्वागत : मंदिर प्रांगण में आयोजित इस एक दिवसीय देव मड़ाई में आसपास के गांवों से पुजारी और ग्रामीण पारंपरिक तरीके से आंगा, डोली, डांग, छत्र और ध्वजा लेकर पहुंचे.देवताओं के स्वागत के बीच नगाड़े की गूंज और देव खेलनी का आयोजन श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर गया.आस्था और परंपरा से ओत-प्रोत इस आयोजन में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी.आयोजन स्थल पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र का माहौल भक्ति और उल्लास से भर गया.

Trible Grand event of Kotgudin Dev Madai
देवी देवताओं ने दिया आशीर्वाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण देते हैं देवी देवताओं को धन्यवाद : देव समिति के सदस्यों ने बताया कि यह मड़ाई हर साल नवा खानी के बाद और नवरात्रि से पहले सितंबर माह के सोमवार को आयोजित की जाती है. यह देव मड़ाई इसलिए भी अपने आप में अलग एवं खास है क्योंकि प्रतिवर्ष धान के गर्भधारण को गांव के ग्रामीण उत्साह और उमंग से इसी प्रकार देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए मनाते हैं.

Trible Grand event of Kotgudin Dev Madai
पारंपरिक नृत्य और परंपरा का निर्वहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साल में दो बार होता है आयोजन : बताया जा रहा है कि यह आयोजन साल में दो बार होता है. एक बार धान के गर्भधारण पर और अंत में धान कटाई और मिसाई के बाद. दोनों ही अवसर पर देवी देवताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने बड़ी संख्या में ग्रामीण आस पास के गांव से एकत्र होते हैं. वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में आसपास के सभी ग्राम देवी-देवताओं की डोल-डांग, आंगा और छत्र-ध्वजा के साथ शामिल होने से आयोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है.

Trible Grand event of Kotgudin Dev Madai
आस्था और परंपरा का प्रतीक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिरहा देते हैं आशीर्वाद : इस अवसर पर बस्तर संभाग की पारंपरिक आदिवासी अनुष्ठान देव खेलने का रस्म अदायगी की गई है. इस रस्म के अंतर्गत देवी देवताओं के पुजारी जिन्हें स्थानीय भाषा में सिरहा कहा जाता है.वो अपने शरीर पर देवी देवताओं का आह्वान करते हैं.इसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए पारंपरिक ढोल नगाड़ों की थाप पर विशेष देवी नृत्य करते हुए लोहे के कंटीले जंजीर, बेंत से स्वयं के शरीर पर वार कर प्रमाणिकता दी जाती है. इसके बाद यही सिरहा पूरे मेला प्रांगण में घूम कर ग्रामीणों को देवी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. इस दौरान ग्रामीण इन्हें विशेष हजारी फूल और तिलक अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं.

Trible Grand event of Kotgudin Dev Madai
कोटगुड़िन देव मड़ाई का भव्य आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


महिमागवाड़ी में आयोजित माता कोटगुड़िन देव मड़ाई ने एक बार फिर यह साबित किया कि ग्रामीण अंचलों में धार्मिक परंपराएं आज भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जीवित हैं. ग्रामीण अपनी दैवीय संस्कृति को बड़े ही स्नेह और आस्था से संजोए हुए हैं.ग्रामीण इस प्रकार से आयोजन से देवी देवताओं एवं प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करते हैं. इस तरह के आयोजन न केवल सामाजिक एकता का संदेश देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का कार्य भी करते हैं.

लघु वेतन कर्मचारी संघ की मांग, चार सूत्रीय मांगें जल्द हो पूरी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नारायणपुर में देवगांव जलाशय योजना का विरोध, डुबान क्षेत्र के गांव वाले पहुंचे कलेक्ट्रेट

बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा, नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप ने ली बैठक

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIBLE GRAND EVENTGODS AND GODDESSES BLESSEDकोटगुड़िन देव मड़ाईमहिमागवाड़ीKOTGUDIN DEV MADAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.