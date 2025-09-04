ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री के पोस्टर पर गोबर लगाने का विरोध, आदिवासी समाज का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग - ADIWASI SAMAJ PROTEST

कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी पर एट्रोसिटी के तहत कार्रवाई की मांग उठ रही है.

ADIWASI SAMAJ PROTEST
मुख्यमंत्री के पोस्टर पर गोबर लगाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read

कवर्धा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पोस्टर पर पर गोबर पोतने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. कांग्रेसी नेता तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. अब इस घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है. आक्रोशित सर्व आदिवासी समाज के लोग गुरुवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे.

गिरफ्तारी की मांग: समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय के मेन गेट के सामने धरने पर बैठ गए. उन्होंने कांग्रेस नेता तुकाराम पर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

ADIWASI SAMAJ PROTEST
आदिवासी समाज का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?: दरअसल सोमवार की रात घायल गौवंश के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा फोन रिसीव नहीं करने से नाराज़ होकर कांग्रेस नेता ने प्रदर्शन किया. नेता तुकाराम चंद्रवंशी ने सीएम विष्णु देव साय के पोस्टर पर गोबर पोत दिया. इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब आदिवासी समाज में आक्रोश है. मुख्यमंत्री के समर्थन में समाज ने प्रदर्शन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की.

हमारे समाज का ये अपमान है. एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाने की मांग कर रहे हैं- राजेश छेदावी, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज

नीचा दिखाने का काम कांग्रेस नेता ने किया है. वे खुद अपने मुंह गोबर पोते तभी माफी मिलेगी- विदेशी राम धुर्वे, संरक्षक आदिवासी समाज

मेरे पास आदिवासी समाज आया था. मैंने SP साहब को कहा है. वे आगे कार्रवाई करेंगे- गोपाल वर्मा, कलेक्टर कवर्धा

हमने ज्ञापन लिया है, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे- पुष्पेंद्र बघेल, एएसपी कवर्धा

24 घंटे का दिया अल्टीमेटम: कलेक्टर कार्यालय के साथ ही समाज ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन देकर एससी एसटी की धारा के तहत कार्रवाई की मांग की. प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया गया है. इसके बाद आदिवासी समाज के लोग कलेक्टर के दरवाजे में आमरण अनशन में बैठेंगे. जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन तब तक जारी रहेगा.

कवर्धा में अगले सत्र से MBBS का एडमिशन, मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण जल्द होगा शुरू, जानिए सुविधाएं
कवर्धा में खाद यूरिया की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन
सांसद संतोष पांडेय बोले- गालियां देना कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान लगाने वाले चुप क्यों?

कवर्धा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पोस्टर पर पर गोबर पोतने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. कांग्रेसी नेता तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. अब इस घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है. आक्रोशित सर्व आदिवासी समाज के लोग गुरुवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे.

गिरफ्तारी की मांग: समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय के मेन गेट के सामने धरने पर बैठ गए. उन्होंने कांग्रेस नेता तुकाराम पर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

ADIWASI SAMAJ PROTEST
आदिवासी समाज का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?: दरअसल सोमवार की रात घायल गौवंश के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा फोन रिसीव नहीं करने से नाराज़ होकर कांग्रेस नेता ने प्रदर्शन किया. नेता तुकाराम चंद्रवंशी ने सीएम विष्णु देव साय के पोस्टर पर गोबर पोत दिया. इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब आदिवासी समाज में आक्रोश है. मुख्यमंत्री के समर्थन में समाज ने प्रदर्शन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की.

हमारे समाज का ये अपमान है. एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाने की मांग कर रहे हैं- राजेश छेदावी, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज

नीचा दिखाने का काम कांग्रेस नेता ने किया है. वे खुद अपने मुंह गोबर पोते तभी माफी मिलेगी- विदेशी राम धुर्वे, संरक्षक आदिवासी समाज

मेरे पास आदिवासी समाज आया था. मैंने SP साहब को कहा है. वे आगे कार्रवाई करेंगे- गोपाल वर्मा, कलेक्टर कवर्धा

हमने ज्ञापन लिया है, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे- पुष्पेंद्र बघेल, एएसपी कवर्धा

24 घंटे का दिया अल्टीमेटम: कलेक्टर कार्यालय के साथ ही समाज ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन देकर एससी एसटी की धारा के तहत कार्रवाई की मांग की. प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया गया है. इसके बाद आदिवासी समाज के लोग कलेक्टर के दरवाजे में आमरण अनशन में बैठेंगे. जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन तब तक जारी रहेगा.

कवर्धा में अगले सत्र से MBBS का एडमिशन, मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण जल्द होगा शुरू, जानिए सुविधाएं
कवर्धा में खाद यूरिया की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन
सांसद संतोष पांडेय बोले- गालियां देना कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान लगाने वाले चुप क्यों?

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST KAWARDHACONGRESS LEADER TUKARAMमुख्यमंत्री विष्णु देव साय पोस्टरतुकाराम चंद्रवंशीADIWASI SAMAJ PROTEST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.