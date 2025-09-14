ETV Bharat / state

Explainer: आदिवासी हिंदू नहीं, भारत के संविधान में इनके लिए क्या है व्यवस्था

अत्याचार और शोषण की तमाम घटनाओं से त्रस्त होने के बाद अब मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग हिंदू धर्म से किनारा करने को मजबूर है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देश की अदालतों में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के 10,302 मामले कई सालों से लंबित हैं, जिनमें अपराधियों को सजा होने की दर मात्र 36 प्रतिशत है. इसके बावजूद मध्य प्रदेश की जेलों में आदिवासी जनजाति के कैदियों की संख्या भी सर्वाधिक है.

मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 22 प्रतिशत है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल आदिवासियों का वोट हासिल करना चाहते हैं. लेकिन आजादी के बाद भी जंगल में रहने वाले आदिवासी वर्ग को शोषण और अत्याचार से मुक्ति नहीं मिल सकी है. 2023 का सीधी का पेशाब कांड हो या फिर देवास में एक ही परिवार की महिलाओं समेत 5 लोगों को जिंदा जलाकर जमीन में दफन करने का मामला हो. ऐसे मामलों की फेरिस्त खत्म नहीं होती. 23 जून 2025 को देवास जिले की खातेगांव विधानसभा के खिवनी अभयारण्य में भारी बारिश में 50 से अधिक आदिवासियों के घरों को ध्वस्त करने के बाद उन्हें बेघर कर दिया गया. गुना में जुलाई 2022 में सहरिया आदिवासी महिला को जमीन विवाद के मामले में डीजल डालकर जला दिया गया.

देश में यह स्थिति तब है जब भारत की राष्ट्रपति खुद आदिवासी हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई अलग है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो 2020 में ही देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार के 8,272 मामले दर्ज किए गए. इसमें सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश के थे जिनकी संख्या करीब ढाई हजार (2500) है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 में से 47 आदिवासी सीटें हैं, जिनके समर्थन के बिना किसी भी दल के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होता. ऐसी स्थिति में कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही दल इस वर्ग पर अपना राजनीतिक वर्चस्व चाहते हैं. वहीं, सत्ता के सूत्रधार कहलाने वाले आदिवासी वोट बैंक पर अत्याचार की दर पिछले कुछ सालों में 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है.

उमंग सिंघार ने कहा कि लगातार अत्याचार और शोषण से परेशान आदिवासी अब खुद को गैर हिंदू करार दे रहे हैं. सिंघार के इस बयान का अब आदिवासी संगठनों ने भी समर्थन किया है. हालांकि, आदिवासी भी अब मानते हैं कि देश के संविधान में उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की जो व्यवस्था निश्चित है उसी को मानते हुए वे अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं. यही वजह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के धर्म को फिर से परिभाषित करने की कोशिश शुरू हो गई है.

इंदौर: मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर सियासत कोई नया शगूफा नहीं है. आजादी के बाद भारत का संविधान लागू होने से लेकर आज तक सियासत में आदिवासी किसी हॉट केक से कम नहीं हैं. सभी राजनीतिक दल उन्हें साधने के लिए, उनके समाज से लोगों को मुख्यधारा की राजनीति में मौके देते हैं. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हालिया बयान ने आदिवासियों के धर्म को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

इन हालातों में चाहे आदिवासी समाज का शिक्षित वर्ग हो या फिर राजनीतिक दल का प्रतिनिधि, सबकी यही धारणा है कि खुद को बहुसंख्यक समाज में दर्शाने के बजाय अब अपने वर्ग और समाज को संविधान में मिले अधिकारों के जरिए ही अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सकती है.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंच से कहा था आदिवासी हिंदू नहीं

बीते दिनों विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज के एक आयोजन में आदिवासी वर्ग को खुले मंच से हिंदू मानने से इनकार कर दिया था. जाहिर है इस मामले में राजनीति गरमानी थी, लेकिन आदिवासी वर्ग के लिए संविधान में दी गई व्यवस्था के कारण यह मामला राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया. हालांकि, उमंग सिंघार के बयान के साथ अब प्रदेश में आदिवासी वर्ग से जुड़े जन संगठन खुलकर हिंदू धर्म से किनारा करने के दावे कर रहे हैं.

आदिवासी हिंदू धर्म के नहीं (ETV Bharat GFX)

आदिवासियों का कोई धर्म है भी या नहीं

आदिवासी मूल रूप से प्रकृति प्रेमी होता है और वह उसी की पूजा करता है. आदिवासी सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पहाड़, नदी जैसे प्राकृतिक तत्वों को ईश्वर मानता है. वह 'आदि धर्म' का पालन करते हुए प्रकृति में ही श्रद्धा रखता है. इनके संस्कार और रीति-रिवाज परंपरावादी हिंदुओं से अलग होते हैं. हिंदू धर्म में विवाह के समय जब 7 फेरे लिये जाते हैं तो वे क्लॉकवाइज़ (Clockwise) यानी दक्षिणावर्त होते हैं. वहीं, जब आदिवासी विवाह करता है तो वह एंटी-क्लॉकवाइज़ (Anti-clockwise) यानी वामावर्त फेरे लेता है. वर्तमान समय में बाहरी संपर्क व धर्मांतरण के प्रभाव में आने के फलस्वरूप इन लोगों ने ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म को अपना लिया है.

भारत का संविधान के अनुसार आदिवासी (ETV Bharat GFX)

भारत का संविधान आदिवासियों को क्या कहता है ?

आदिवासी भारतीय उप महाद्वीप में निवास करने वाला वह समुदाय है जो किसी धर्म या जाति से परिचित न होकर किसी विशेष क्षेत्र के निवासी के रूप में जाना जाता है. कानूनी या संवैधानिक दृष्टिकोण से ये हिंदू धर्म में नहीं आते हैं. आदिवासी समुदाय को भारतीय संविधान में "अनसूचित जनजाति" शब्द से उल्लेखित किया गया है. अनुच्छेद 366, 342, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) एवं अनुच्छेद 12(5) के मुताबिक कानूनी दृष्टिकोण से ये हिंदू धर्म में सम्मिलित नहीं हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 यह प्रावधानित करता है कि Article 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके आदिवासी या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल जातियों को बढ़ा या घटा सकता है.

भारत का संविधान आदिवासियों को क्या कहता है ? (ETV Bharat)

आदिवासी संगठनों की क्या राय है ?

जय आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भीम गिरवाल का कहना है कि "1871 से लेकर 1941 की ब्रिटिश कालीन जनगणना में भी आदिवासी वर्ग एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में दर्शाया गया है आजादी के बाद 1951 में भी आदिवासी को हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 2 से अलग रखा गया है. यही स्थिति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 को लेकर है. इसलिए संवैधानिक आधार पर भी आदिवासी वर्ग हिंदू न होकर एक पृथक संप्रदाय है. आदिवासी देश का मूल निवासी है, लेकिन देश की आजादी के बाद से सबसे कम साक्षरता आदिवासियों की है. इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश में भी देश में आदिवासी अत्याचार का वास्तविक चेहरा नजर आता है."

जय युवा आदिवासी संगठन (जयस) के लोकेश मुजाल्दा बताते हैं कि- "आदिवासियों की न केवल विवाह परंपराएं अलग हैं, बल्कि उनके देवी देवता भी अलग हैं जो प्रकृति पूजा को प्रधानता देते हैं. जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है तो अन्य धर्म की तरह ही आदिवासी वर्ग हिंदू धर्म का पूरा सम्मान करता है लेकिन जिन सरकारों पर आदिवासियों के संरक्षण और उनके हक दिलाने की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक मान रखा है जिसे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का भी हक नहीं है.

गोंड आदिवासियों की कला (ETV Bharat)

जाहिर है ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम और सभी धर्म को लेकर समान अधिकारों की व्यवस्था संविधान में है इसलिए आदिवासी वर्ग भी अपनी व्यवस्था और अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है. जब आदिवासी अपने वर्ग में ही बना रहेगा तभी उसे अत्याचार से बचाने वाले संवैधानिक अधिनियम और व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, अन्यथा उसे अपने घर परिवार और जंगल की तरह ही संवैधानिक अधिकारों से भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा."

क्या कहते हैं समाजशास्त्री ?

इंदौर में गवर्नमेंट एक्सीलेंस कॉलेज की समाजशास्त्र विशेषज्ञ डॉ. श्रद्धा मालवीय का मानना है कि "आदिवासी प्राचीन काल से ही प्रकृति पूजक रहे हैं जो अपने टोटम धर्म को मानते हुए प्रकृति और पेड़ पौधों को अपना देवता मानते रहे हैं. इनकी घोटुल जैसी विवाह परंपरा हिंदू मैरिज की व्यवस्था से अलग है जो बाद में समृद्ध और अगड़े वर्ग के संपर्क में आने के बाद क्रिश्चियन जैसे अन्य धर्म को मानने के अलावा मूर्ति पूजा करने लगे. हालांकि, संवैधानिक व्यवस्था में आदिवासी पृथक वर्ग से हैं."

समाजशास्त्री डॉ. भागवत राय का कहना है कि "आदिवासी का उल्लेख रामायण काल में शबरी और निषाद राज के अलावा वनों में रहने वाले सुग्रीव और रामायण के अन्य पात्रों के साथ मिलता है. महाभारत काल में भी भीम की पत्नी हिडिंबा और घटोत्कच के पात्र भी आदिवासियों के हिंदू धर्म से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने की गवाही देते हैं. लेकिन, भौगोलिक रूप से समाज की मुख्य धारा से अलग होकर प्रकृति के नजदीक होने के कारण आदिवासी वर्ग का सामाजिक उत्थान अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सका जिसके फल स्वरूप अब समाज का एक बड़ा वर्ग इससे नाराज होकर धार्मिक रूप से पलायनवादी नजर आ रहा है."

ये भी पढ़ें:

वहीं, इस मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीपक जैन टीनू का कहना है कि "आदिवासी वर्ग की जाति और धर्म और व्यवस्था संवैधानिक विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा समाज को तोड़ने की रही है. इसीलिए उमंग सिंगार ने इस तरह का बयान दिया है. आदिवासी वर्ग के लोग शुरू से ही हिंदू धर्म के साथ रहे हैं और हिंदू धर्म से उनकी आत्मीयता है व धार्मिक लगाव भी है और रहेगा."