चाईबासा में निकाली गई विशाल जन आक्रोश रैली, सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ आदिवासी संगठन

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सामाजिक संगठनों के बैनर तले सारंडा को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई. रैली गांधी मैदान, चाईबासा से प्रारंभ होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची, यहां प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गीतिलिपी स्थित टाटा कॉलेज मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने बताया कि सारंडा वन क्षेत्र में 50 राजस्व ग्राम और 10 वन ग्राम शामिल हैं, यहां करीब 75 हजार लोग निवास करते हैं. इन लोगों का जंगल से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से गहरा संबंध है. सारंडा के जंगलों में स्थित सरना, देशाउली, ससनदिरी और मसना जैसे धार्मिक स्थल उनकी पहचान और संस्कृति से जुड़े हैं.

वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित होने से आदिवासियों की मिट जाएगी संस्कृति

उन्होंने बताया कि जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज, जड़ी-बूटियां और लौह अयस्क की खदानों में मिलने वाला रोजगार ही स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है, अगर सारंडा को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित किया गया तो इससे न केवल लोगों की रोजी-रोटी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा.

आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल से लगाई गुहार

संगठनों ने आगे कहा कि यह फैसला संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ है, जो आदिवासी इलाकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है. उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस निर्णय पर तुरंत रोक लगाई जाए, अन्यथा वे राज्यव्यापी जनआंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.