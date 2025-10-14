ETV Bharat / state

चाईबासा में निकाली गई विशाल जन आक्रोश रैली, सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ आदिवासी संगठन

चाईबासा में सारंडा को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली.

Tribal took out rally in chaibasa
चाईबासा में विशाल जन आक्रोश रैली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सामाजिक संगठनों के बैनर तले सारंडा को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई. रैली गांधी मैदान, चाईबासा से प्रारंभ होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची, यहां प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गीतिलिपी स्थित टाटा कॉलेज मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने बताया कि सारंडा वन क्षेत्र में 50 राजस्व ग्राम और 10 वन ग्राम शामिल हैं, यहां करीब 75 हजार लोग निवास करते हैं. इन लोगों का जंगल से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से गहरा संबंध है. सारंडा के जंगलों में स्थित सरना, देशाउली, ससनदिरी और मसना जैसे धार्मिक स्थल उनकी पहचान और संस्कृति से जुड़े हैं.

वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित होने से आदिवासियों की मिट जाएगी संस्कृति

उन्होंने बताया कि जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज, जड़ी-बूटियां और लौह अयस्क की खदानों में मिलने वाला रोजगार ही स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है, अगर सारंडा को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित किया गया तो इससे न केवल लोगों की रोजी-रोटी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा.

आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल से लगाई गुहार

संगठनों ने आगे कहा कि यह फैसला संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ है, जो आदिवासी इलाकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है. उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस निर्णय पर तुरंत रोक लगाई जाए, अन्यथा वे राज्यव्यापी जनआंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

सारंडा को किसी भी कीमत पर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यह केवल वन्यजीवों का घर नहीं बल्कि आदिवासी मूलवासी और आदिम जनजातियों की जीवन रेखा है: बुधराम लागुरी, केंद्रीय अध्यक्ष, आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति

इस रैली में कोल्हान रक्षा संघ, आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति समेत कई सामाजिक संगठनों के सदस्य पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ शामिल हुए. रैली के दौरान पूरा चाईबासा शहर 'सारंडा हमारा है, इसे नहीं बनने देंगे सेंचुरी' जैसे नारों से गूंज उठा.

ये भी पढ़ें- हजारीबाग में हल और बैल लेकर सड़क पर उतरे विधायक प्रदीप प्रसाद, प्रशासन और सरकार को दिया अल्टीमेटम

बोकारो में आदिवासी समाज ने निकाली आक्रोश रैली, डीसी को ज्ञापन सौंपकर कर डाली ये मांग

ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस का डीवीसी के मैथन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन, जानें क्या है पूरा मामला?

TAGGED:

आदिवासियों की विशाल जन आक्रोश रैली
TRIBAL TOOK OUT RALLY IN CHAIBASA
SARANDA WILDLIFE SANCTUARY
वाइल्डलाइफ सेंचुरी के खिलाफ आदिवासी
RALLY AGAINST SARANDA SANCTUARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.