कुड़मी मांग के खिलाफ मोरहाबादी में होगी आदिवासी आक्रोश महारैली, आजसू और जेएलकेएम की मंशा पर उठाए गये सवाल

कुड़मी समाज की मांग के खिलाफ मोरहाबादी में आदिवासी संगठन आक्रोश महारैली करने वाले हैं. इन संगठनों ने आजसू और JKLM पर सवाल उठाए हैं.

KUDMI COMMUNITY DEMAND
मीडिया को संबोधित करते आदिवासी नेता अजय तिर्की और सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग (ईटीवी भारत)
Published : October 7, 2025 at 4:59 PM IST

रांची: कुड़मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ आदिवासी समाज भी एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने में जुट गया है. सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले बैठक कर 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित आदिवासी आक्रोश महारैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया. इस दौरान आजसू और जेएलकेएम पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े किए गये. आरोप लगाया गया कि आदिवासियों के हातु मुंडा से लेकर सीएम तक के पद पर कुड़मी समाज कब्जा करना चाहता है. इसी वजह से कुड़मी समाज ने एसटी का दर्जा की मांग को लेकर 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया था.

आदिवासी समाज से मोरहाबादी कूच की अपील

आदिवासी नेता अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासियों का हक छीनने नहीं दिया जाएगा. 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी. उन्होंने वैसे सभी धार्मिक संगठनों से मंच साझा करने की अपील की है जो कुड़मी मांग को गलत मानते हैं. आह्वान किया कि हर आदिवासी समाज के घर से लोग 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में पहुंचे और अपनी ताकत दिखाएं.

आदिवासी नेता अजय तिर्की और सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग का बयान (ईटीवी भारत)



बौद्धिक स्तर पर हार चुका है कुड़मी समाज - ग्लैडसन

सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से कुड़मी समाज को लोग एसटी का दर्जा हासिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं. झूठा नैरेटिव बना रहे हैं. फर्जी इतिहास गढ़कर साबित कर दिया कि ये लोग कब्जाधारी हैं. अब ये लोग हातु मुंडा से लेकर सीएम पद पर कब्जा जमाना चाहते हैं. लिहाजा, कुड़मी समाज के नाजायज मांग के खिलाफ 32 आदिवासी समाज के लोग 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में जुटकर हुंकार भरेंगे. ग्लैडसन डुंगडुंग ने दावा कि बौद्धिक स्तर पर कुड़मी समाज के मांग को आईना दिखाया जा चुका है. अब इन्हें आदिवासी समाज के माफी मांगकर मान लेना चाहिए कि वे सिर्फ ओबीसी हो सकते हैं आदिवासी नहीं.

आजसू और जेएलकेएम पर निशाना

ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि कुड़मी समाज के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी थी कि ओबीसी को मुखिया के पद में आरक्षण दिया जाना चाहिए. लेकिन वहां भी उनकी हार हुई. उन्होंने कुड़मी समाज के आंदोलन को समर्थन कर रही आजसू और जेएलकेएम पार्टी को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि एक पार्टी का सूरज डूबते डूबते बचा है तो एक का किसी तरह उगा है. लिहाजा, दोनों पार्टियां 2029 में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहीं है. इससे कुछ हासिल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कुछ नेता कुड़मी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी रोटी सेंकना चाह रहे हैं.

बैठक के शामिल रंजीत टोप्पो और प्रवीण टोप्पो ने कहा कि कुड़मी समाज के लोग सिर्फ राजनीतिक कर रहे हैं. अगर इनको आदिवासी का दर्जा लेने के लिए कोर्ट जाना चाहिए. लेकिन इन्हें पता है कि कोर्ट जाने पर क्या होगा. इसलिए सड़क पर राजनीति कर रहे हैं. इसके आदिवासी समझ चुका है. इनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी. आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा. पटना हाईकोर्ट भी साल 2001 में कुड़मी को ओबीसी कह चुका है. मंडल आयोग ने भी इनको एसटी की सूची में नहीं रखा.

