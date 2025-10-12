ETV Bharat / state

रांची में आदिवासी संगठनों की आक्रोश महारैली, कुड़मियों को एसटी में शामिल करने की मांग का किया पुरजोर विरोध

रांची में आदिवासी संगठनों ने कुड़मियों द्वारा एसटी में शामिल होने की मांग के खिलाफ आक्रोश महारैली निकालकर इसका पुरजोर विरोध किया.

Tribal Maha Rally in Ranchi
आदिवासी आक्रोश महारैली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड के कुड़मी समाज की ओर से उन्हें एसटी में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासियों का विरोध जारी है. इसी कड़ी में आदिवासी संगठन ने महाजुटान कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पारंपरिक हथियारों के साथ आक्रोश महारैली में शामिल होकर चेतावनी दी कि वह अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरह सजग और जागरूक है.

दरअसल राज्य के अलग अलग जिलों से पारंपरिक लिबास और तीर धनुष, भाला, हंसिया, दाब लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों में JKLM विधायक जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो के खिलाफ ज्यादा नाराजगी देखी गई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में हम आदिवासियों को नीच दृष्टि से देखने वाला कुड़मी समाज, अंग्रेज के शासनकाल में खुद आदिवासी से अलग हो गया और जब आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हम अनुसूचित जाति, जनजाति के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान कर दिया तो इन्हें अब लालच आ गया है. कुड़मी, खुद आदिवासी बनकर हमारे हक को मारना चाहते हैं, जिसे कभी राज्य का आदिवासी समुदाय स्वीकार नहीं करेगा.

आदिवासी संगठनों की आक्रोश महारैली (Etv Bharat)

ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है. अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं. 2018 में भी हम आदिवासी समुदाय कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ सड़क पर उतरे थे. आदिवासी कमजोर नहीं है. TRI और कोर्ट से भी इन कुड़मियों की मांग रिजेक्ट हो गई है और अब ये लोग जबरदस्ती सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं: अजय तिर्की, अध्यक्ष, केंद्रीय सरना समिति

मुझे मजबूर किया जा रहा है: कुमुदनी प्रभावती

कुड़मी द्वारा खुद को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए सैकड़ों महिलाएं आक्रोश महारैली में शामिल हुई. उन्होंने जयराम महतो पर आरोप लगाया कि इन जैसे नेता, कुड़मियों को भड़का रहे हैं लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि झारखंड की आदिवासी महिलाएं शेरनी हैं, वह अपना हक और अधिकार नहीं छिनने देंगी.

Tribal Maha Rally in Ranchi
आदिवासी महारैली मं महिलाओं की भागीदारी (Etv Bharat)

आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित इस आक्रोश महारैली में केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी नारी सेना, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा समिति, आदिवासी एकता मंच, आदिवासी अधिकार मंच सहित कई आदिवासी- सामाजिक संगठनों से जुड़े महिला-पुरुष सरना झंडे के साथ अपने परंपरागत हरवे हथियार के साथ मोरहाबादी मैदान से आक्रोश मार्च के रूप में पद्मश्री रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पहुंची, जिसके बाद यह आक्रोश मार्च जनसभा में बदल गया.

