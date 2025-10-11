रांची में चल रहा है धर्मांतरण का खेल! आदिवासी संगठनों में आक्रोश, रैली का किया आह्वान
धर्मातंरण के विरोध में आदिवासी संगठनों ने रैली निकालने की घोषणा की है. 23 नवंबर को रांची में यह रैली निकाली जाएगी.
Published : October 11, 2025 at 4:00 PM IST
रांची: झारखंड में धर्मांतरण का मामला गहराता जा रहा है. आदिवासी समाज से जुड़े कई संगठन अब इसके विरोध में मुखर होने लगे हैं. आदिवासी संगठनों ने इसके विरोध में 23 नवंबर 2025 को रैली निकालने की घोषणा की है. संगठनों की ओर से कई तरह की दलीलें पेश की जा रहीं हैं. खास बात है कि झारखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए तत्कालीन रघुवर सरकार ने झारखंड धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2017 पारित कराया था. अब सवाल है कि कानून के होने के बावजूद अवैध तरीके से धर्मांतरण कैसे हो सकता है.
कैसे हो रहा है धर्मांतरण?
जनजातीय सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख अंजलि लकड़ा और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष मेघा उरांव ने धर्मांतरण के मसले को उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि झारखंड में जोरशोर से गरीबों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है. इसके लिए आदिवासी महिलाओं को टारगेट किया जाता है. उनकी बीमारी को ठीक करने के नाम पर बरगलाया जा रहा है. इसी वजह से रांची के नामकुम क्षेत्र के चांद गांव की डेमोग्राफी बदल गई है. कहा जाता है कि धर्मांतरण करने वाले लोग धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मन परिवर्तन करते हैं.
महुआडांड़ में बमुश्किल एक-दो आदिवासी परिवार बचे
अंजलि लकड़ा और मेघा उरांव का कहना है कि आदिवासियों की बीमारी और गरीबी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराकर लोग आरक्षण का दोहरा लाभ ले रहे हैं. पहले लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार में साल में एक या दो बार एक सभा होती थी. लेकिन अब अलग-अलग इलाकों में सप्ताह में दो-दो बार सभा किया जा रहा है. महुआडांड़ में तो सिर्फ एक-दो आदिवासी परिवार बच गये हैं. ज्यादातर ने धर्म परिवर्तन कर लिया है. इसमें प्रशासन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र के लोग शामिल हैं. इसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है. धर्मांतरण के सभा के नाम जरिए पांचवी अनुसूची के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है.
नामकुम के चांद गांव की बदल गई है डेमोग्राफी
अंजली लकड़ा ने ईटीवी भारत को बताया कि नामकुम के चांद गांव से ऐसी व्यवस्था को 15 दिन के भीतर खाली करने को कहा गया था. लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. लिहाजा, अगले माह 23 नवंबर को तुपुदाना के 10 माइल से थाना तक आदिवासियों की आक्रोश रैली निकाली जाएगी. फिर चांद गांव में जुटकर ऐसी व्यवस्था को खुद हटा दिया जाएगा. इनका कहना है कि अगर लालच देकर धर्मांतरण करना वाले नेटवर्क को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले समय में आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी. उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की सहमति के कैसे कोई सभा कर रहा है. उन्होंने प्रशासन और सिस्टम की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े किये.
धर्म परिवर्तन करने वालों की कराई जाएगी वापसी
आदिवासी संगठन से जुड़े मोती सिंह बड़ाइक का कहना है कि अगर सभा से ही लोगों की दिव्यांगता ठीक हो जाती, आंखों की रौशनी लौट आती, गंभीर बीमारियां दूर हो जातीं तो फिर बड़े-बड़े अस्पताल खोलने की जरूरत क्यों पड़ती. उनका कहना है कि कुड़मी समाज के लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं जबकि यहां के आदिवासियों को दूसरे धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. लिहाजा, बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन करने वालों को वापस आदिवासी धर्म में लाया जाएगा.
क्या कहता है धर्म स्वातंत्रय कानून
इसके मुताबिक प्रलोभन, कपट, बल-प्रयोग का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी होगा. लिहाजा, इसका उल्लंघन कर धर्म परिवर्तन कराने पर तीन साल की सजा या 50 हजार का जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है. धर्म परिवर्तन करने से पहले जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. इस तरह का अपराध गैर जमानतीय होगा.
मेघा उरांव ने ईटीवी भारत को बताया कि आक्रोश रैली के लिए सभा स्थल का चयन किया जा रहा है. लेकिन आंदोलन की तारीख 23 नवंबर 2025 तय हो चुकी है. इस रैली में झारखंड के अलग-अलग जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ के भी आदिवासी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर विराम नहीं लगा तो आदिवासी अस्तित्व खत्म हो जाएगा.
यह भी पढ़ें:
लातेहार में धर्म परिवर्तन का मामला, प्रताड़ना के डर से गांव छोड़कर भागे चार परिवार
कोडरमा में धर्म परिवर्तन करने पर 9 परिवारों का ग्रामीणों ने किया सामाजिक बहिष्कार, उपायुक्त ने जांच के निर्देश दिए
आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांगा जवाब