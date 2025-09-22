ETV Bharat / state

कुड़मी आंदोलन के विरोध में आदिवासी संगठन गोलबंद, राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि कुड़मी समुदाय की मांगें निराधार हैं.

TRIBAL DELEGATION MET GOVERNOR
राज भवन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 1:38 PM IST

3 Min Read
रांची: एसटी दर्जा की मांग कर रहे कुड़मी समाज के आंदोलन के खिलाफ आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं. सोमवार को आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पांच सदस्यीय आदिवासी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की. उन्होंने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि कुड़मी समाज की मांग क्यों बेबुनियाद है. साथ ही आंदोलन की वजह से हुई आर्थिक क्षति की वसूली का भी सुझाव दिया.

ज्ञापन में किन बातों का है जिक्र

आदिवासी संगठनों ने झारखंड जनजाति शोध संस्थान यानी टीआरआई के साल 2004 के प्रथम शोध पत्र का हवाला देकर कुड़मी समाज के दावे को आधारहीन बताया है. शोध पत्र 'Ethnographic study report' के मुताबिक काका कालेलकर कमेटी, 1955 और लोकुर कमेटी 1965 के मापदंडों के आधार पर ही भारतीय संसद के साथ-साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की विधानसभाओं में कई बार मांग उठाए जाने और अनुशंसा पर संवैधानिक सस्थानों के स्तर पर प्रस्ताव निरस्त किए जाते रहे हैं.

इसी वजह से कुड़मी समाज अब राजनीतिक दबाव की कूटनीति अपनाई जा रही है. साल 2022 में कुड़मी समाज के आंदोलन की वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी. इसकी वजह से रेलवे को भारी आर्थिक क्षति हुई थी.

आदिवासी नेताओं के बयान (Etv Bharat)

दावे पर सवाल उठाते हुए ज्ञापन के साथ कई तथ्य अटैच

ज्ञापन में कई तथ्य अटैच किए गए हैं. इनमें कुड़मी समाज के लेखक इंद्रदेव सिंह द्वारा लिखित कूर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास, के.एस.सिंह की ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर संथाल परगना, 1910 की जनगणना, कुर्मी क्षत्रिय हिन्दू सेंसस रिपोर्ट 1921, साल 2021 को मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से प्रेषित पत्र की कॉपी दी है.

आदिवासी नेताओं की दलील

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की गीताश्री उरांव, आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान और आदिवासी जन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया में अपना पक्ष रखा है. गीताश्री उरांव ने कहा कि बकौल राज्यपाल, पूर्व में वह करीब तीन दशक से सांसद रहे हैं. लेकिन संसद में उन्होंने कभी नहीं देखा कि कुड़मी समाज की यह मांग जोरशोर से उठी हो.

प्रेम साही मुंडा ने कहा कि आदिवासी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के 18 मानक है. इनमें से किसी भी पैरामीटर को कुड़मी समाज पूरा नहीं करता है. टीआरआई भी उनकी मांग खारिज कर चुका है. इनका आदिवासी गोत्र से कोई लेना देना नहीं है. आदिवासी भाषाएं भी इनको नहीं आती है.

