आदिवासी संगठनों का राजभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन, कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध

रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजभवन के समक्ष धरना दिया.

Tribal organisations protest outside Raj Bhavan against demand to grant ST status to Kudmi community
रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजभवन के समक्ष धरना दिया. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 6:13 PM IST

रांची: कुड़मी (कर्मी/महतो) को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार से आदिवासी कुड़मी संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन "रेल टेका डहर छेका" आंदोलन शुरू किया है. उनके इस आंदोलन के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठन भी कुड़मियों के इस मांग के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं.

रांची में संयुक्त आदिवासी संगठन की ओर से मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से आक्रोश मार्च निकाला गया जो राजभवन के समक्ष पहुंचकर धरना प्रदर्शन में बदल गया. सरना झंडा के साथ राजभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर रहे आदिवासी संगठनों के नेताओं ने कहा कि कुड़मियों की यह मांग किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है कि उन्हें एसटी का दर्जा देकर जनजातीय समाज की हकमारी न की जाए.

Tribal organisations protest outside Raj Bhavan against demand to grant ST status to Kudmi community
धरना में शामिल आदिवासी महिलाएं (ETV Bharat)

'जनजातीय विधायक-सांसद करें कुड़मियों की मांग का विरोध'

आदिवासी संगठन के नेता शिवनंदन मुंडा ने कहा कि हम सभी को राज्य के सभी जनजातीय समुदाय से विधायकों पर यह दवाब बनाया जाए कि कुड़मियों की तर्कहीन मांग का वह विरोध करें. शिवनंदन मुंडा ने कहा कि जिन लोगों के पूर्वज खुद को सुपीरियर समझकर, आदिवासी समुदाय से अलग हुए थे उनके वंशज आज खुद को आदिवासी बनाने की मांग कर रहे हैं.

Tribal organisations protest outside Raj Bhavan against demand to grant ST status to Kudmi community
आदिवासी संगठनों का राजभवन के समक्ष धरना (ETV Bharat)

आदिवासी एकता मंच के अन्य नेताओं ने कहा कि कुड़मियों के रहन-सहन, भाषा बोली सब हमसे मेल नहीं खाता है. ऐसे में उन्हें कैसे आदिवासी का दर्जा दिया जा सकता है. वक्ताओं ने कहा कि हम लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं और किसी भी स्थिति में कुड़मियों को जनजातीय दर्जा नहीं देने देंगे.

राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठनों के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भागीदारी आदिवासी महिलाओं की भी रही. वक्ताओं ने कहा कि राज्य का जनजातीय समुदाय अपने हक और अधिकारी के लिए लंबे संघर्ष के लिए तैयार है.

