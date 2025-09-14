आदिवासी महा दरबार में गरजे चंपई सोरेन, कहा- टाटा लीज नवीनीकरण नहीं होने देंगे
जमशेदपुर के एक्सएलआरआई ने आदिवासी महा दरबार का आयोजन किया गया.
Published : September 14, 2025 at 11:49 PM IST
जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर के एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में आदिवासी महादरबार का आयोजन किया गया. जिसमें आदिवासियों के सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों चर्चा की गई.
इस कार्यक्रम में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि आज अपनी पुरानी परंपरा और संस्कृति को बचाना है. जमशेदपुर में आज विस्थापितों कों न्याय नहीं मिला है इस बार टाटा लीज का नवीनीकारण नहीं होने देंगे.
आदिवासी सांवता सुसार अखाड़ा की ओर आयोजित इस महा दरबार मे झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के करीब 2000 से अधिक माझी बाबा शामिल हुए. आदिवासियों के सामाजिक, संवैधानिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित महा दरबार में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में पूरे कोल्हान से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. कार्यक्रम की शुरुआत मे झारखंड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई.
इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारतीय संविधान प्रदत अनुसूची जनजातियों को सुरक्षा देने वाले अधिकारों, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के लिए रूढ़ि प्रथा की संरक्षण सहित पेशा अधिनियम एवं नियमावली पर अपने विचार रखे. इस महा दरबार में सरना समिति की उपाध्यक्ष निशा उरांव ने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा देने वाले अधिकार, रूढ़ि प्रथा, पेसा अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार, जमीन अतिक्रमण, अधिग्रहण और धर्मांतरण पर अपने विचार रखे.
उन्होंने कहा कि आज पेसा कानून लागू करने से ही हमारा समाज मजबूत होगा. हमें सही न्याय मिलेगा इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी. वहीं झारखंड के चंपई सोरेन ने वर्तमान झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले महाजन प्रथा थी, अब दान प्रथा शुरू हो गया है आदिवासियों का जमीन दान में लिया जा रहा है, ऐसा होने नहीं देंगे.
उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 22 दिसंबर को भोगनाडीह में 5 लाख आदिवासियों के साथ सभा करेंगे और आदिवासियों का जमीन वापस दिलाएंगे. झारखंड कि धरती पर बगलादेशी घुसबैठ होने नहीं देंगे. चंपई सोरेन ने कहा कि जो सरकार राज्य में समाज को बचाने में असफल है जो जमीन नहीं बचा सकी ऐसी सरकार को उखाड़ फेकने की जरुरत है. वहीं उन्होंने टाटा पर भी निशाना साधा और कहा की टाटा कपनी हमारी कई पुश्तैनी जमीन को लीज पर लेकर कब्जा किया. विस्थापितों को आज भी न्याय नहीं मिला है इस बार टाटा लीज का नवीनीकारण नहीं होने देंगे.
