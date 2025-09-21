ETV Bharat / state

20 घंटे तक पारसनाथ में पटरी को 'छेके' रहे आंदोलनकारी, डीसी से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित

रेलवे स्टेशन पर यात्री, आंदोलनकारी और पुलिस ( Etv Bharat )

गिरिडीह: कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शनिवार - रविवार की रात लगभग ढाई बजे तक चला. इस दौरान आंदोलकारी ग्रैंड कॉड लाइन यानि दिल्ली, धनबाद से कोलकाता तक जोड़ने वाले ट्रैक को पारसनाथ के पास जाम करे हुए थे.

आंदोलन कर दिया गया स्थगित

यह आंदोलन मध्य रात्रि के बाद तक जारी रहा. रात में जिलाधिकारी रामनिवास यादव के साथ समिति की बैठक के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया. इसकी पुष्टि कुड़मी समाज सह आजसू नेत्री यशोदा देवी ने की है. यशोदा देवी ने बताया कि 'रात में जिलाधिकारी के साथ लंबी बैठक चली. बैठक में डीसी ने कुड़मी समाज के ज्ञापन को स-समय केंद्र व राज्य सरकार के साथ-साथ संबन्धित विभाग-मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. वहीं कुड़मी समाज के प्रतिनिधि की वार्ता राज्य सरकार से करवाने के लिए जिला प्रशासन पहल करेगी. जबकि जिन आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया था उन्हें छोड़ने का निर्णय हुआ जिसके बाद रात लगभग दो बजे आंदोलन स्थगित कर दिया गया'.

जानकारी देते संवाददाता शशि कुमार (Etv Bharat)

सामान्य होने लगा परिचालन

आंदोलन स्थगित होने के बाद ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है. मालगाड़ी चलना शुरू हो चुकी है. जबकि यात्री ट्रेन को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है. पारसनाथ पर बनाई गई पुलिस छावनी को भी हटा दिया गया है.

रात भर रहा गहमा-गहमी का माहौल