ETV Bharat / state

20 घंटे तक पारसनाथ में पटरी को 'छेके' रहे आंदोलनकारी, डीसी से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित

रेल टेका, डहर छेका आंदोलन देर रात तक जारी रहा. हालांकि रात में ही डीसी के आशवासन देने का बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया.

TRIBAL KURMI COMMUNITY
रेलवे स्टेशन पर यात्री, आंदोलनकारी और पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शनिवार - रविवार की रात लगभग ढाई बजे तक चला. इस दौरान आंदोलकारी ग्रैंड कॉड लाइन यानि दिल्ली, धनबाद से कोलकाता तक जोड़ने वाले ट्रैक को पारसनाथ के पास जाम करे हुए थे.

आंदोलन कर दिया गया स्थगित

यह आंदोलन मध्य रात्रि के बाद तक जारी रहा. रात में जिलाधिकारी रामनिवास यादव के साथ समिति की बैठक के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया. इसकी पुष्टि कुड़मी समाज सह आजसू नेत्री यशोदा देवी ने की है. यशोदा देवी ने बताया कि 'रात में जिलाधिकारी के साथ लंबी बैठक चली. बैठक में डीसी ने कुड़मी समाज के ज्ञापन को स-समय केंद्र व राज्य सरकार के साथ-साथ संबन्धित विभाग-मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. वहीं कुड़मी समाज के प्रतिनिधि की वार्ता राज्य सरकार से करवाने के लिए जिला प्रशासन पहल करेगी. जबकि जिन आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया था उन्हें छोड़ने का निर्णय हुआ जिसके बाद रात लगभग दो बजे आंदोलन स्थगित कर दिया गया'.

जानकारी देते संवाददाता शशि कुमार (Etv Bharat)

सामान्य होने लगा परिचालन

आंदोलन स्थगित होने के बाद ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है. मालगाड़ी चलना शुरू हो चुकी है. जबकि यात्री ट्रेन को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है. पारसनाथ पर बनाई गई पुलिस छावनी को भी हटा दिया गया है.

रात भर रहा गहमा-गहमी का माहौल

इससे पहले मध्य रात्रि में ईटीवी भारत के स्थानीय संवाददाता ने पारसनाथ स्टेशन का जायजा लिया. यहां रिमझिम बारिश के कारण ज्यादातर आंदोलनकारी प्लेटफार्म पर डटे रहे, कई लेटे हुए मिले. जबकि उत्साह बढ़ाने के लिए कई आंदोलनकारी मांदर को बजाते तथा गीत गाते दिखे. वहीं कई यात्री भी प्लेटफार्म पर मिले जो ट्रेन पकड़ने आए थे. कुछ छात्र भी मिले जिन्हें पूर्णिया जाना था. छात्रों ने बताया कि उन्हें बहुत परेशानी हो रही है.

सामान्य हो रहा है परिचालन : स्टेशन मास्टर

इधर ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर ही अवस्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर विकास कुमार ने बताया कि धीरे-धीरे ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है. अभी कई स्थानों पर मालगाड़ी का मूवमेंट बढ़ा है.

ये भी पढ़ें:

कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन का असर, पटना से आज नहीं आएगी वंदे भारत, हवाड़ा शताब्दी सहित कई ट्रेनें प्रभावित

रेल रोको अभियान को लेकर प्रशासन सख्त, मुरी–सिल्ली रेलवे स्टेशन पर निषेधाज्ञा लागू

ग्रेंड कोड़ लाइन जाम, पारसनाथ के समीप आंदोलनकारियों ने 'टेका रेल', राजधानी भी रुकी

For All Latest Updates

TAGGED:

KURMI COMMUNITY AGITATIONरेल रोको आंदोलनरेल टेका डहर छेका आंदोलनKURMI COMMUNITY SUSPENDED PROTESTTRIBAL KURMI COMMUNITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.