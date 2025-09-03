गढ़वा: जिला मुख्यालय में कल्याण विभाग की ओर से संचालित आदिवासी छात्रावास काफी जर्जर हो गया है. हालत यह है कि छत का प्लास्टर टूट कर गिरता है और हॉस्टल में रहने वाले छात्र जान जोखिम में डालकर रहने को विवश हैं.

बरसात में बढ़ जाती है छात्रों की परेशानी

बरसात के मौसम में छात्रावास में रहने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ जाती है. बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है. इस कारण बिस्तर, कपड़े और खाने-पीने का सामान भींग जाते हैं. स्थिति यह हो जाती है छात्रों को बरामदे में बिस्तर लगाना पड़ता है. साथ ही हॉस्टल की बिजली वायरिंग भी काफी जर्जर हो गई है. बरसात में सिपेज के कारण दीवारों में करंट दौड़ने लगता है. इससे हमेशा खतरा बना रहता है.

समस्या साझा करते छात्र और गढ़वा डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कई बार की शिकायत, पर नतीजा सिफर

इस संबंध में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है. छात्रों ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से शिकायत की गई. लेकिन अब तक किसी ने कोई पहल नहीं की. हॉस्टल में सभी छात्र भय के साये में रहने को मजबूर हैं. छात्रों ने बताया कि छात्रावास का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी भवन गिर सकता है. साथ ही शौचालय भी काफी जर्जर हो गया है.

गढ़वा का आदिवासी छात्रावास. (फोटो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि सरकार ने इस छात्रावास का निर्माण इसलिए कराया था कि गरीब आदिवासियों के बच्चों को हॉस्टल में रहकर पढ़ने कोई समस्या न हो, लेकिन हालात ठीक इसके उलट है.

गढ़वा का आदिवासी छात्रावास. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं डीसी

वहीं इस संबंध में डीसी दिनेश यादव ने कहा कि मामले की जांच करायी जाएगी और जांच के बाद हॉस्टल में जो भी कमियां हैं उसे दूर की जाएगी. ऐसे में अब देखना यह है कि इन गरीब छात्रों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन कब तक संवेदनशीलता दिखाता है.

