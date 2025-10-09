कुड़मी को आदिवासी मे शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी संगठन ने निकाली विशाल रैली

कुड़मी को आदिवासी मे शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी संगठन ने निकाली विशाल रैली
जमशेदपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने कुड़मी समाज की एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक विशाल रैली निकाली.
Published : October 9, 2025 at 8:17 PM IST
जमशेदपुर: कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी संगठनों ने जमशेदपुर में एक विशाल विरोध रैली निकाली. लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया. आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासी लोगों की परंपराओं और संस्कृति के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब भीड़ ने अपना विरोध जारी रखा, तो जिला उपायुक्त को उनके समक्ष आना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा.
जमशेदपुर में आदिवासी संगठनों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक विशाल विरोध रैली निकाली गई. जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली ने सड़क मार्ग से नारे लगाते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय तक मार्च किया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.
क्यों निकाली गई रैली
कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय में रोष है. आदिवासी समुदाय ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए एक विशाल विरोध रैली निकाली. रैली में आदिवासी समुदाय के हजारों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए. तीर-धनुष, ढोल-नगाड़ों के साथ प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया और सड़क पर बैठ गए. इस बीच, रैली की पूर्व संध्या पर उपायुक्त कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.
रैली के माध्यम से, आदिवासी समुदाय ने सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा. आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जाति (एसटी) में शामिल करने की मांग एक सोची-समझी साजिश है, जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और अधिकारों पर सीधा हमला है.
आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुड़मी समुदाय के प्रति उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब उनकी जीवनशैली, पूजा पद्धतियां, भाषा और परंपराएं अलग हैं, तो उन्हें आदिवासी कैसे माना जा सकता है? उनकी संस्कृति पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आदिवासी समुदाय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से कुड़मी समुदाय को बढ़ावा दे रही है, जो आदिवासी अधिकारों के साथ अन्याय है. रैली का नेतृत्व विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेताओं ने किया, जिन्होंने सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एडीसी भागीरथ प्रसाद को ज्ञापन सौंपा.
इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अड़े रहे और कहा कि जिला उपायुक्त को हमारे बीच आना होगा. अन्य अधिकारियों के समझाने के बाद भी मामला नहीं सुलझा. जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर दोबारा उनका ज्ञापन लिया और उन्हें जोहार से संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में घाटशिला उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जिनके नाम से आपने ज्ञापन दिया है, उन्हें ही ज्ञापन भेजा जाएगा.
यह भी पढ़ें:
बोकारो में आदिवासी समाज ने निकाली आक्रोश रैली, डीसी को ज्ञापन सौंपकर कर डाली ये मांग
कुड़मी मांग के खिलाफ मोरहाबादी में होगी आदिवासी आक्रोश महारैली, आजसू और जेएलकेएम की मंशा पर उठाए गये सवाल
केशव महतो कमलेश से खास बातचीत: कुड़मी आंदोलन के समाधान का बताया फार्मूला, घाटशिला उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति भी बताई