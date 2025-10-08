ETV Bharat / state

बोकारो में आदिवासी समाज ने निकाली आक्रोश रैली, डीसी को ज्ञापन सौंपकर कर डाली ये मांग

बोकारो: कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल किए जाने के विरोध में आदिवासी समाज ने बोकारो में आक्रोश रैली निकाली. बिरसा मुंडा नया मोड़ चौक पर विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए और वे रैली की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे. रैली के माध्यम से आदिवासी समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा.

रैली में जयपाल नगर, बिरसा वासा, गुमला नगर, बांसगौड़ा, जिहादगढ़ जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इधर आदिवासी नेताओं का कहना है कि कुड़मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग एक सोची समझी साजिश है, जो आदिवासी अधिकारों पर सीधा हमला है.