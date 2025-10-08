ETV Bharat / state

बोकारो में आदिवासी समाज ने निकाली आक्रोश रैली, डीसी को ज्ञापन सौंपकर कर डाली ये मांग

बोकारो में आदिवासी समाज ने कुड़मी समुदाय द्वारा एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया.

TRIBAL COMMUNITY PROTEST
प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समाज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
बोकारो: कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल किए जाने के विरोध में आदिवासी समाज ने बोकारो में आक्रोश रैली निकाली. बिरसा मुंडा नया मोड़ चौक पर विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए और वे रैली की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे. रैली के माध्यम से आदिवासी समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा.

रैली में जयपाल नगर, बिरसा वासा, गुमला नगर, बांसगौड़ा, जिहादगढ़ जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इधर आदिवासी नेताओं का कहना है कि कुड़मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग एक सोची समझी साजिश है, जो आदिवासी अधिकारों पर सीधा हमला है.

आदिवासी समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया (Etv Bharat)

कुड़मी समुदाय से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन जब हमारी पहचान, रहन-सहन, पूजा पद्धति, भाषा और परंपरा अलग है तो उन्हें आदिवासी कैसे माना जा सकता है? जंगलों से हमारा रिश्ता है, हम पेड़-पत्थर को पूजते हैं, हमारी संस्कृति पर चोट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: अंबिका बांसकेय, आदिवासी नेता

इस दौरान आंदोलन के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. डीसी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और सुरक्षा के लिहाज से आसपास की दुकानों को अस्थाई रूप से हटा दिया गया था. बता दें कि यह रैली राज्यव्यापी आदिवासी आक्रोश महारैली अभियान का भाग है, जो 19 सितंबर को चाईबासा से शुरू हुई थी और यह 25 अक्टूबर को घाटशिला में समाप्त होगी.

TAGGED:

