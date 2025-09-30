ETV Bharat / state

दुर्गा मां की आराधना के साथ आदिवासी समाज करते हैं 'विषहरी पूजा', उत्साह और परंपरा का होता है संगम

गिरिडीह: दुर्गा पूजा के दौरान आदिवासी समाज देवी मां की आराधना के साथ साथ विषहरी पूजा करते हैं. शारदीय नवरात्र में भक्त मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं. आदिवासी समाज के कई लोग परम्परागत तरीके से माता की आराधना करते हैं. यहां माता की आराधना के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग विषहरी पूजा करते हैं. परंपरा के अनुसार नवरात्र शुरू होते ही समाज के लोग अनुष्ठान में जुट जाते हैं. इस दौरान समाज के लोग 8 दिनों तक जंगल जंगल जाते हैं और जड़ी बूटी की खोज करते हैं, जिससे विष का असर खत्म किया जा सके.

परम्परागत नृत्य - गीत गाकर लोगों को दिखाते हैं अपनी संस्कृति

इस दौरान गांव-मोहल्ले में आदिवासी समाज के लोग परम्परागत वेशभूषा में पहुंचते हैं. लोक गीत गाते हैं. मांदर की थाप पर नृत्य भी करते हैं. मुख्य मार्ग पर भी इनके द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखती है. आदिवासी नीटू लाल हेमब्रम बताते हैं कि वे लोग दुर्गा में मां की आराधना के साथ साथ विषहरी पूजा भी करते हैं. यही बात फूलचंद हेमब्रम भी बताते हैं कि दुर्गा माता का पूजा करते हैं. इस दौरान आदिवासी समाज देवी मां को खुश करने के लिए नवमी के दिन कबूतर, मुर्गे या फिर कोहड़ा की बलि देते हैं.

मांदर की थाप पर नृत्य करते आदिवासी (Etv Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?