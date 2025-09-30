दुर्गा मां की आराधना के साथ आदिवासी समाज करते हैं 'विषहरी पूजा', उत्साह और परंपरा का होता है संगम
आदिवासी समुदाय में दुर्गा पूजा को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता है. यहां आदिवासी मिलकर विषहरी पूजा करते हैं.
गिरिडीह: दुर्गा पूजा के दौरान आदिवासी समाज देवी मां की आराधना के साथ साथ विषहरी पूजा करते हैं. शारदीय नवरात्र में भक्त मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं. आदिवासी समाज के कई लोग परम्परागत तरीके से माता की आराधना करते हैं. यहां माता की आराधना के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग विषहरी पूजा करते हैं. परंपरा के अनुसार नवरात्र शुरू होते ही समाज के लोग अनुष्ठान में जुट जाते हैं. इस दौरान समाज के लोग 8 दिनों तक जंगल जंगल जाते हैं और जड़ी बूटी की खोज करते हैं, जिससे विष का असर खत्म किया जा सके.
परम्परागत नृत्य - गीत गाकर लोगों को दिखाते हैं अपनी संस्कृति
इस दौरान गांव-मोहल्ले में आदिवासी समाज के लोग परम्परागत वेशभूषा में पहुंचते हैं. लोक गीत गाते हैं. मांदर की थाप पर नृत्य भी करते हैं. मुख्य मार्ग पर भी इनके द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखती है. आदिवासी नीटू लाल हेमब्रम बताते हैं कि वे लोग दुर्गा में मां की आराधना के साथ साथ विषहरी पूजा भी करते हैं. यही बात फूलचंद हेमब्रम भी बताते हैं कि दुर्गा माता का पूजा करते हैं. इस दौरान आदिवासी समाज देवी मां को खुश करने के लिए नवमी के दिन कबूतर, मुर्गे या फिर कोहड़ा की बलि देते हैं.
क्या कहते हैं जानकार?
रोहणी नक्षत्र के पहले दिन गांव में एक अखाड़ा बनता हैं, उस दिन गांव में जो गुरू रहते हैं, वह मंत्रों की जानकारी अपने शिष्यों को देते हैं. यह शिक्षा लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और जब नवरात्र शुरू होते हैं तो देवी-देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है. दुर्गा पूजा को आदिवासी समाज के लोग दशाय भी कहते हैं. इस दौरान सफेद गंजी- सफेद धोती पहनकर पूजा की जाती है. इस दौरान अखाड़ा में शामिल लोग घर घर जाते हैं नृत्य करते हैं फिर पूजा करते हैं: कोलेश्वर सोरेन, जिलाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति युवा मोर्चा
कोलेश्वर सोरेन आगे बताते हैं कि जाहेरथान में जाहेर आयो एवं गोसाई ऐरा की पूजा होती है. वे कहते हैं कि आदिवासी दशाएं पर्व को तंत्र मंत्र के साथ एक तरह से शोक परब के रूप में मनाते हैं क्योंकि वे महिषासुर को अपने पूर्वज मानते हैं. उनके गीत में इस बात का दर्द झलकता है. दशांय के सभी गीत जैसे- हाय रे..हाय रे ...हाय हाय...हाय रे जो दुःख के समय गाने वाला सुर और ताल के समान है. वर्तमान में आदिवासी समाज में भी कुछ कुछ जगहों पर बकरा एवं मुर्गे की बलि देकर दुर्गा मां को पूजा देकर प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है.
