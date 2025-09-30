ETV Bharat / state

दुर्गा मां की आराधना के साथ आदिवासी समाज करते हैं 'विषहरी पूजा', उत्साह और परंपरा का होता है संगम

आदिवासी समुदाय में दुर्गा पूजा को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता है. यहां आदिवासी मिलकर विषहरी पूजा करते हैं.

vishahari puja
मांदर की थाप पर नृत्य करते आदिवासी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: दुर्गा पूजा के दौरान आदिवासी समाज देवी मां की आराधना के साथ साथ विषहरी पूजा करते हैं. शारदीय नवरात्र में भक्त मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं. आदिवासी समाज के कई लोग परम्परागत तरीके से माता की आराधना करते हैं. यहां माता की आराधना के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग विषहरी पूजा करते हैं. परंपरा के अनुसार नवरात्र शुरू होते ही समाज के लोग अनुष्ठान में जुट जाते हैं. इस दौरान समाज के लोग 8 दिनों तक जंगल जंगल जाते हैं और जड़ी बूटी की खोज करते हैं, जिससे विष का असर खत्म किया जा सके.

परम्परागत नृत्य - गीत गाकर लोगों को दिखाते हैं अपनी संस्कृति
इस दौरान गांव-मोहल्ले में आदिवासी समाज के लोग परम्परागत वेशभूषा में पहुंचते हैं. लोक गीत गाते हैं. मांदर की थाप पर नृत्य भी करते हैं. मुख्य मार्ग पर भी इनके द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखती है. आदिवासी नीटू लाल हेमब्रम बताते हैं कि वे लोग दुर्गा में मां की आराधना के साथ साथ विषहरी पूजा भी करते हैं. यही बात फूलचंद हेमब्रम भी बताते हैं कि दुर्गा माता का पूजा करते हैं. इस दौरान आदिवासी समाज देवी मां को खुश करने के लिए नवमी के दिन कबूतर, मुर्गे या फिर कोहड़ा की बलि देते हैं.

मांदर की थाप पर नृत्य करते आदिवासी (Etv Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?

रोहणी नक्षत्र के पहले दिन गांव में एक अखाड़ा बनता हैं, उस दिन गांव में जो गुरू रहते हैं, वह मंत्रों की जानकारी अपने शिष्यों को देते हैं. यह शिक्षा लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और जब नवरात्र शुरू होते हैं तो देवी-देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है. दुर्गा पूजा को आदिवासी समाज के लोग दशाय भी कहते हैं. इस दौरान सफेद गंजी- सफेद धोती पहनकर पूजा की जाती है. इस दौरान अखाड़ा में शामिल लोग घर घर जाते हैं नृत्य करते हैं फिर पूजा करते हैं: कोलेश्वर सोरेन, जिलाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति युवा मोर्चा

कोलेश्वर सोरेन आगे बताते हैं कि जाहेरथान में जाहेर आयो एवं गोसाई ऐरा की पूजा होती है. वे कहते हैं कि आदिवासी दशाएं पर्व को तंत्र मंत्र के साथ एक तरह से शोक परब के रूप में मनाते हैं क्योंकि वे महिषासुर को अपने पूर्वज मानते हैं. उनके गीत में इस बात का दर्द झलकता है. दशांय के सभी गीत जैसे- हाय रे..हाय रे ...हाय हाय...हाय रे जो दुःख के समय गाने वाला सुर और ताल के समान है. वर्तमान में आदिवासी समाज में भी कुछ कुछ जगहों पर बकरा एवं मुर्गे की बलि देकर दुर्गा मां को पूजा देकर प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है.

ये भी पढ़ें- नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों होता है खास, जानिए इसका महत्वन

दुर्गोत्सव 2025: सियासी संदेश के बीच मां दुर्गा की आराधना, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की लगाई गई प्रतिकृति

दुर्गा पूजा 2025: आधुनिक पंडालों के बीच प्राचीन दुर्गा मंदिरों की चमक बरकरार, यहां पारंपरिक तरीके से होती है शक्ति की आराधना

For All Latest Updates

TAGGED:

मांदर की थाप पर नृत्य करते आदिवासीआदिवासियों के बीच में विषहरी पूजाDURGA PUJA IMPORTANCE FOR TRIBALSVISHHARI WORSHIP OF TRIBALSDURGA PUJA IMPORTANCE FOR TRIBALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.