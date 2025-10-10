ETV Bharat / state

बीजापुर में नक्सलियों के बिछाए IED ब्लास्ट में आदिवासी बच्चा गंभीर घायल

नक्सल प्रभावित बस्तर में माओवादी आदिवासी ग्रामीणों को लगातार निशाना बना रहे हैं.

बीजापुर: एक तरफ नक्सल संगठन बातचीत के लिए पर्चे जारी कर रहा है, दूसरी तरफ जगह जगह आईईडी बिछाकर उन्हें अपने निशाने पर ले रहे हैं. बीजापुर में गुरुवार एक आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई है. इस ब्लास्ट में एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

IED पर पैर पड़ने से बच्चा घायल: बीजापुर जिले के गंगालूर थाना के पीड़िया गांव की घटना है. जहां गुरुवार दोपहर दर्दनाक घटना सामने आई. बच्चा दूससे बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान बच्चे का पैर IED पर पड़ गया. जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस 199 और 85 वाहिनी ने घायल बच्चे को पहले कैंप में प्राथमिक उपचार दिया. फिर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए. जहां बच्चे का इलाज चल रहा है.

सर्च ऑपरेशन कर प्लांट IED तलाशने में लगे जवान: इस घटना के बाद स्थानीय आदिवासी समुदाय में माओवादियों के विरुद्ध गहरा आक्रोश नजर आ रहा है. सुरक्षा बलों ने आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके.

बस्तर में साल 2025 में IED ब्लास्ट की घटनाएं

9 अक्टूबर: नारायणपुर में 5 किलो का आईईडी बरामद, बीडीएस ने किया नष्ट

4 अक्टूबर: बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल

29 सितंबर: अबूझमाड़ में भारी मात्रा में आईईडी बरामद, 5 विस्फोटक को किया नष्ट

29 सितंबर: बीजापुर में 10 किलो का आईईडी बरामद

30 अगस्त: बीजापुर के गोरना और मनकेली के बीच 10 किलो का आईईडी बरामद

18 अगस्त: बीजापुर IED ब्लास्ट में जवान शहीद

14 अगस्त: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी

5 अगस्त: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल

20 जुलाई: भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में नाबालिग घायल

14 जुलाई: बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED पर पड़ा पैर, चार घायल

2 जुलाई: बीजापुर में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण आईईडी की चपेट में आया

9 जून: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद

30 मई : बीजापुर के मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.

6 मई : बीजापुर IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.

26 अप्रैल: बीजापुर में डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.

21 अप्रैल: बीजापुर IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद

9 अप्रैल: बीजापुर में IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.

7 अप्रैल : अबूझमाड़ के जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल

4 अप्रैल : नारायणपुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल

30 मार्च : बीजापुर नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत

28 मार्च : नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो का IED बरामद

23 मार्च : बीजापुर में एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान घायल

20 मार्च : बीजापुर में गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल

7 मार्च : नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल

21 फरवरी: अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल

15 फरवरी : बीजापुर में IED ब्लास्ट, जवान घायल

18 जनवरी : नारायणपुर आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल

16 जनवरी: बीजापुर में आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल

12 जनवरी: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में 10 साल की बच्ची घायल, बीजापुर में दो पुलिसकर्मी घायल

10 जनवरी : ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की 2 घटनाएं, ग्रामीण की मौत, 3 घायल

06 जनवरी : बीजापुर मे आईईडी ब्लास्ट कर गाड़ी उड़ाई, 8 जवान शहीद

3 जनवरी : बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान घायल

नक्सल संगठन में मतभेद का खुलासा, अब तक 8 पर्चे जारी, बस्तर आईजी ने कहा सरेंडर करें नक्सली
नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बरामद की 5 किलो की आईईडी, बीडीएस टीम ने किया नष्ट
नारायणपुर में 16 नक्सलियों का सरेंडर, 70 लाख के इनामी माओवादियों ने डाले हथियार

