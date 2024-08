ETV Bharat / state

मिल्कीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला; सपा ने अजीत पासी और BSP ने रामगोपाल कोरी को बनाया प्रत्याशी - Milkipur By Election in UP

अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला ( Photo Credit- ETV Bharat )

अयोध्या: मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर में त्रिकोणीय लड़ाई होगी. यहां समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद पासी, बहुजन समाज पार्टी से रामगोपाल कोरी चुनाव मैदान में सामने आ गए हैं. अब भाजपा प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार हो रहा है. माना जा रहा है कि अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी. यूपी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार तय कर लिया है. पार्टी ने अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का मिल्कीपुर से टिकट फाइनल कर दिया है. बताते चलें कि लोकसभा चुनाव जीतने से पहले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से ही सपा के विधायक रहे. उनके सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई है. सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने फोन पर बताया कि सभी दावेदारों व पार्टी के जिम्मेदार नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया. इसके बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में सर्वसम्मति से अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है. इसमें आनंदसेन यादव की भी सहमति रही. उन्होंने कहा है कि अजीत प्रसाद के लिए खुलकर प्रचार करेंगे. थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाये, तो 2022 की विधानसभा और उसके बाद 2024 की लोकसभा में सपा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए भाजपा से विधायक और सांसद की दोनों सीटें छीन ली हैं. ऐसी स्थिति में सपाइयों के हौसले बुलंद हैं. अभी तक भाजपा, सपा यहां के उपचुनाव में ताल ठोक रही थीं. इसी बीच मायावती की पार्टी बसपा की भी एंट्री हो गई. उन्होंने भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी थी. इस सीट से बसपा ने रामगोपाल कोरी को अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम अपने पक्ष में लाने के लिए अभी से ही ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी नजर मिल्कीपुर उपचुनाव पर है. यही वजह है कि मंत्रियों के साथ भाजपा संगठन भी एक्टिव मोड पर आ गया है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी घोषित करने में फिसड्डी साबित हो रही है.

