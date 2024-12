ETV Bharat / state

जाम से निजात दिलाने की कवायद: 7 दिन तक भारी वाहनों का नए रूट पर ट्रायल रन शुरू - TRAIL ON NEW ROUTE OF BUSES

भारी वाहनों का नए रूट पर ट्रायल रन ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 2 hours ago

अलवर: शहर में स्टेशन के सामने भारी वाहनों से चलते लगते वाले जाम से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने नए रूट पर ट्रायल शुरू किया है. शुक्रवार से यह ट्रायल शुरू हो गया. ट्रायल 19 दिसंबर तक जारी रहेगा. ट्रायल के दौरान स्टेशन की ओर से निकलने वाले भारी वाहनों को एसएमडी सर्किल से बिजलीघर सर्किल होते हुए स्टेशन रोड से निकाला जाएगा. वापसी में भी यह वाहन इसी रूट से आयेंगे. गुरुवार को जिला प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों ने ट्रायल रूट का सर्वे किया. एडीएम सिटी बीना महावर ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य जारी है. वहीं भारी वाहनों के चलते इस जगह पर कई बार जाम की स्थिति रहती है. इससे निजात दिलाने के लिए 7 दिन के लिए नए रूट पर भारी वाहनों का ट्रायल लिया जाएगा. इसके लिए प्रशासन ने रूट का सर्वे किया है. पढ़ें: भरतपुर समेत प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों में 12 बाईपास निर्माण की डीपीआर स्वीकृत, मिलेगी जाम से निजात