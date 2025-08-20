पटना: लंबे इंतजार के बाद आज से पटना मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है. पहले चरण में मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी के बीच मेट्रो ट्रेन चलेगी. सफल ट्रायल के बाद अगले महीने यानी सितंबर के अंत तक इसकी शुरुआत हो सकती है. नीतीश सरकार हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो को शुरू करने की तैयारी कर रही है.

पहले चरण में इस रूट पर दौड़ेगी मेट्रो: पटना मेट्रो का काम दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है. पटना मेट्रो आईएसबीटी से मलाही पकड़ी के बीच प्राथमिकता कॉरिडोर के पांच स्टेशन हैं, जो पूरी तरह बनकर तैयार हैं. आईएसबीटी, जीरो माइल, भूतनाथ, मलाही पकड़ी और खेमनीचक स्टेशन पूरी तरह से तैयार हैं. खेमनी चक में फिनिशिंग के काम के कारण विलंब हुआ है. शुरुआती चरण में केवल एक मेट्रो ट्रेन ही चलायी जाएगी. टेस्टिंग के तौर पर यह ट्रेन इन पांच स्टेशनों के बीच चलेगी.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

कितना होगा किराया?: पटना मेट्रो पर 20000 करोड़ की राशि खर्च हो रही है. जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मेट्रो का किराया 15 से 60 रुपये तक हो सकता है. राजधानी के लोगों को पटना मेट्रो शुरू होने का इंतजार है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार निरीक्षण कर तेजी से काम करने का निर्देश दे रहे हैं.

पटना मेट्रो के अंदर का दृष्य (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण: नीतीश कुमार ने मंगलवार को भी पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल का स्थल निरीक्षण कर मेट्रो रेल के डिब्बे, रेलवे ट्रैक, यार्ड और पावर ग्रीड का जायजा लिया. निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्यों की प्रगति और अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.

नीतीश कुमार ने एक दिन पहले किया पटना मेट्रो का निरीक्षण (ETV Bharat)

अधिकारियों को सीएम का निर्देश: वहीं, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल परिसर में ही मेट्रो रेल का ठहराव, रखरखाव और साफ-सफाई होगा. यहां बने प्रशासनिक भवन से मेट्रो रेल के सुचारू परिचालन का प्रबंधन कार्य किया जायेगा. इस दौरान अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी, टिकट काउंटर, यात्री सुविधा, पब्लिक एरिया, पेड एरिया, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म तक जाने के रास्ते और अन्य उपलब्ध करायी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं से सीएम को अवगत कराया.

"पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर हम लगातार निरीक्षण करते रहे हैं ताकि निर्माण बेहतर ढंग से हो. निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, इसको लेकर हमने लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

