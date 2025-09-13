राज्य स्तरीय कराटे महाकुंभ के लिए कुरुक्षेत्र जिले की टीम का ट्रायल 16 सितंबर को, जानें किन दस्तावेजों के साथ कौन ले सकेंगे हिस्सा
16 सितंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में कराटे के खिलाड़ियों का ट्रायल होगा.
Published : September 13, 2025 at 1:55 PM IST
कुरुक्षेत्रः हरियाणा में आने वाले महीनों में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 आयोजित होने जा रहा है. इस महाकुंभ में अलग-अलग खेलों में राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में खिलाड़ी भाग लेते हैं. इस साल राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में कराटे खेल को भी शामिल किया गया है. खेल विभाग और हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए कराटे के खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल होने जा रहा है. ट्रायल में लड़के और लड़कियां दोनों भाग ले सकते हैं ताकि वह राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जा सके. जिला स्तर पर 16 सितंबर को ट्रायल का आयोजन किया जायेगा.
कब होगा ट्रायलः कुरुक्षेत्र जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि "प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल महाकुंभ 2025 में कराटे खेल को शामिल किया है. इस खेल महाकुंभ को लेकर सीनियर वर्ग में लड़के और लड़कियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. जिला स्तरीय ट्रायल 16 सितंबर को कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में होगा, ट्रायल के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे."
इन वजन कैटेगरी में होंगे ट्रायलः उन्होंने कहा कि "राज्य स्तरीय कराटे खेल महाकुंभ में व्यक्तिगत कुमति कराटे 60 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 75 किलोग्राम और 84 किलोग्राम या इससे अधिक भार के लिए टीम का चयन किया जाना है. इसी तरह लड़कों के व्यक्तिगत कुमति खेल के लिए 50 किलोग्राम वर्ग , 55 किलोग्राम, 61 किलोग्राम वर्ग, 86 किलोग्राम वर्ग और इससे ज्यादा किलोग्राम वर्ग की टीम का चयन होना है. इसके अलावा एक प्लेयर काटा व्यक्तिगत लड़कों और एक खिलाड़ी लड़की के वर्ग का होगा. जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हैं, वह अपने वजन कैटेगरी के अनुसार 16 सितंबर को कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में पहुंचे और अपना ट्रायल दें. यहां पर खिलाड़ियों का जिला स्तर पर चयन होगा."
ट्रायल के लिए साथ लेकर आए यह डॉक्यूमेंटः कुरुक्षेत्र जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि "जो भी खिलाड़ी इस ट्रायल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है. वह अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर आएं. खिलाड़ी अपने साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र मूल रूप में और छाया प्रति के साथ-साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आएं. अगर खिलाड़ी पूरे नहीं लेकर आता तो इसका ट्रायल नहीं लिया जाएगा. इसलिए सभी खिलाड़ी ध्यान दें कि यह सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आए ताकि उनको यहां पर ट्रायल के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े."