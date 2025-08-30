ETV Bharat / state

खेल मैदान में उतरे जंगलों के रखवाले, मेडल के लिए बहा रहे पसीना - NATIONAL FOREST SPORTS COMPETITION

उत्तराखंड इस साल 28वीं राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी भी कर रहा है.

Etv Bharat
खेल मैदान में उतरे जंगलों के रखवाले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 5:14 PM IST

4 Min Read

देहरादून: जंगलों की हिफाजत के साथ अब वन कर्मी खेलों में भी अपना जौहर दिखाएंगे. इन दिनों खेल के मैदान में तमाम वन कर्मी खूब पसीना बहा रहे हैं. खासतौर पर महिला कर्मचारी खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही है. उनका मानना है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मैडल राज्य को मिलेंगे. वन विभाग अब तक राष्ट्रीय स्तर की इस खेलकूद प्रतियोगिता के लिए करीब 4200 वनकर्मियों के ट्रायल ले चुका है.

राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले उत्तराखंड वन विभाग ने खिलाड़ियों के ट्रायल का काम पूरा कर लिया है. करीब एक हफ्ते तक राज्य स्तर पर हुए इस ट्रायल में 500 से ज्यादा वन कर्मियों ने हाथ आजमाया. हालांकि इससे पहले डिविजन, सर्कल और मंडल स्तर पर भी ट्रायल किया गए. इस तरह अब तक कुल 4200 वन कर्मी राष्ट्रीय स्तर के इन खेलों के लिए ट्रायल दे चुके हैं.

धर्म सिंह मीणा पर बड़ी जिम्मेदारी: वन विभाग ने खेलों में खिलाड़ियों के चयन और तमाम प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने की जिम्मेदारी धर्म सिंह मीणा को सौंपी है. भागीरथी सर्किल के CF धर्म सिंह मीणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी खेलों में प्रतिभागियों का चयन करना है. ताकि राज्य को ज्यादा से ज्यादा मेडल मिल सके.

साल 2011 में भी उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी कर चुका है. तब प्रदेश ने मेडल पाने में दूसरा स्थान हासिल किया था. इस बार भी राज्य की कोशिश है कि मेडल के मामले में टॉप तीन राज्यों में अपना स्थान बनाए रखें. उत्तराखंड वन विभाग राज्य में खिलाड़ियों के चयन के लिए आज 30 सिंतबर को राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के ट्रायल का अंतिम दिन था. इसके बाद खिलाड़ियों को बेहतर प्रैक्टिस देने और कोच के जरिए ट्रेनिंग दिलाने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे.

टॉप 3 में आने का प्रयास: इस बार उत्तराखंड में 28वीं राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है. जबकि इससे पहले 27वीं राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तराखंड देश में मेडल पाने को लेकर छठवें स्थान पर था. इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब उत्तराखंड वन विभाग इसे बेहतर करते हुए टॉप 3 में आने का प्रयास कर रहा है.

महिला वन कर्मियों में खासा उत्साह: महिला वन कर्मियों में खासतौर पर दिखा उत्साह ट्रायल के दौरान महिलाओं में विशेष तौर से खेलों में प्रतिभाग करने के लिए उत्साह दिखाई दिया. ट्रायल की आखिरी दिन बड़ी संख्या में महिला वन कर्मी रायपुर स्टेडियम पहुंची और अपने चयन के लिए अपना बेहतर प्रयास दिखाया.

इस दौरान महिला कर्मियों ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जिस तरह से खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसके बाद वह भी इन खेलों में अपना बेहतर प्रदर्शन देने का प्रयास कर रही है. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग खेलों में हाथ आजमाया है, जिसमें से कुछ में वह चयनित भी हुई हैं. महिला कर्मियों ने कहा कि वह पूरा प्रयास करेंगे कि राज्य के लिए प्रतियोगिता के दौरान मेडल जीत सके.

उत्तराखंड मेजबान राज्य: खेल के मैदान में जैवलिन थ्रो, गोला फेंक और चक्का फेंक समेत अलग अलग केटेगरी की दौड़, कैरम और शतरंज जैसे खेल में भी कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं. हालांकि इससे हटकर बाकी दूसरे कई खेलों में भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है, पिछली बार छत्तीसगढ़ में हुई प्रतियोगिता के दौरान काफी कम प्रतिभागी राज्य से गए थेस लेकिन इस बार सबसे पहली कोशिश अधिकतर खेलों में प्रतिभा करने की है. ताकि मेजबान राज्य होने के नाते खेलों में प्रतिभागिता ज्यादा से ज्यादा होने का फायदा मिल सके.

पढ़ें---

देहरादून: जंगलों की हिफाजत के साथ अब वन कर्मी खेलों में भी अपना जौहर दिखाएंगे. इन दिनों खेल के मैदान में तमाम वन कर्मी खूब पसीना बहा रहे हैं. खासतौर पर महिला कर्मचारी खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही है. उनका मानना है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मैडल राज्य को मिलेंगे. वन विभाग अब तक राष्ट्रीय स्तर की इस खेलकूद प्रतियोगिता के लिए करीब 4200 वनकर्मियों के ट्रायल ले चुका है.

राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले उत्तराखंड वन विभाग ने खिलाड़ियों के ट्रायल का काम पूरा कर लिया है. करीब एक हफ्ते तक राज्य स्तर पर हुए इस ट्रायल में 500 से ज्यादा वन कर्मियों ने हाथ आजमाया. हालांकि इससे पहले डिविजन, सर्कल और मंडल स्तर पर भी ट्रायल किया गए. इस तरह अब तक कुल 4200 वन कर्मी राष्ट्रीय स्तर के इन खेलों के लिए ट्रायल दे चुके हैं.

धर्म सिंह मीणा पर बड़ी जिम्मेदारी: वन विभाग ने खेलों में खिलाड़ियों के चयन और तमाम प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने की जिम्मेदारी धर्म सिंह मीणा को सौंपी है. भागीरथी सर्किल के CF धर्म सिंह मीणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी खेलों में प्रतिभागियों का चयन करना है. ताकि राज्य को ज्यादा से ज्यादा मेडल मिल सके.

साल 2011 में भी उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी कर चुका है. तब प्रदेश ने मेडल पाने में दूसरा स्थान हासिल किया था. इस बार भी राज्य की कोशिश है कि मेडल के मामले में टॉप तीन राज्यों में अपना स्थान बनाए रखें. उत्तराखंड वन विभाग राज्य में खिलाड़ियों के चयन के लिए आज 30 सिंतबर को राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के ट्रायल का अंतिम दिन था. इसके बाद खिलाड़ियों को बेहतर प्रैक्टिस देने और कोच के जरिए ट्रेनिंग दिलाने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे.

टॉप 3 में आने का प्रयास: इस बार उत्तराखंड में 28वीं राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है. जबकि इससे पहले 27वीं राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तराखंड देश में मेडल पाने को लेकर छठवें स्थान पर था. इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब उत्तराखंड वन विभाग इसे बेहतर करते हुए टॉप 3 में आने का प्रयास कर रहा है.

महिला वन कर्मियों में खासा उत्साह: महिला वन कर्मियों में खासतौर पर दिखा उत्साह ट्रायल के दौरान महिलाओं में विशेष तौर से खेलों में प्रतिभाग करने के लिए उत्साह दिखाई दिया. ट्रायल की आखिरी दिन बड़ी संख्या में महिला वन कर्मी रायपुर स्टेडियम पहुंची और अपने चयन के लिए अपना बेहतर प्रयास दिखाया.

इस दौरान महिला कर्मियों ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जिस तरह से खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसके बाद वह भी इन खेलों में अपना बेहतर प्रदर्शन देने का प्रयास कर रही है. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग खेलों में हाथ आजमाया है, जिसमें से कुछ में वह चयनित भी हुई हैं. महिला कर्मियों ने कहा कि वह पूरा प्रयास करेंगे कि राज्य के लिए प्रतियोगिता के दौरान मेडल जीत सके.

उत्तराखंड मेजबान राज्य: खेल के मैदान में जैवलिन थ्रो, गोला फेंक और चक्का फेंक समेत अलग अलग केटेगरी की दौड़, कैरम और शतरंज जैसे खेल में भी कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं. हालांकि इससे हटकर बाकी दूसरे कई खेलों में भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है, पिछली बार छत्तीसगढ़ में हुई प्रतियोगिता के दौरान काफी कम प्रतिभागी राज्य से गए थेस लेकिन इस बार सबसे पहली कोशिश अधिकतर खेलों में प्रतिभा करने की है. ताकि मेजबान राज्य होने के नाते खेलों में प्रतिभागिता ज्यादा से ज्यादा होने का फायदा मिल सके.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREST DEPARTMENT EMPLOYEESFOREST SPORTS COMPETITIONराष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगितावन कर्मियों का ट्रायलNATIONAL FOREST SPORTS COMPETITION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.