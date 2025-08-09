Essay Contest 2025

माउंट आबू में धरती हिली, भूकंप के झटकों से दहशत में घरों से बाहर निकले लोग - SIROHI EARTHQUAKE

सिरोही व आबूरोड क्षेत्र में रात 9:03 बजे भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, नुकसान की कोई खबर नहीं.

दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकले
दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकले (फोटो ईटीवी भारत माउंट आबू)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 10:04 PM IST

सिरोही: जिले क़े रेवदर माउंट आबू आबूरोड तलहटी और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार रात करीब 9:03 बजे भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए. गिरवर, आकराभट्टा, मानपुर सहित कई जगहों से लोगों ने झटके महसूस होने की पुष्टि की है. झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए. झटके महसूस होते ही लोग एक-दूसरे को फोन कर जानकारी लेने लगे, वहीं सोशल मीडिया पर भी भूकंप को लेकर चर्चा तेज हो गई. हालांकि कोई नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है. आसपास के क्षेत्रों में झटके महसूस होते ही लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए, कई लोगों ने एक-दूसरे को फोन कर जानकारी साझा की.

माउंट आबू एसडीएम डॉ. अंशु प्रिया ने बताया की करीब 9.03 पर भूकंप का झटका महसूस हुआ है, जिसके बाद टीम को अलर्ट पर रखा गया है. उन्होंने बताया कि टीमों को फील्ड में जाने क़े लिए निर्देश दिए गए है. अभी किसी प्रकार क़े हानि की खबर नहीं है. एसडीएम डॉ. अंशु प्रिया ने बताया कि भूकंप क़े तीव्रता और केंद्र क़े बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

