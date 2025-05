ETV Bharat / state

कोई तो सुन लो! एक हफ्ते से सड़क पर गिरा पड़ा 90 फुट लंबा पेड़, हादसों को दे रहा दावत - TREE FELL ON THE ROAD A WEEK AGO

पिछले एक हफ्ते से सड़क पर गिरा पड़ा 90 फुट का लंबा पेड़ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 28, 2025 at 2:06 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:22 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में आंधी में गिरे तकरीबन 90 फुट लंबे पेड़ को हटाने की प्रशासन ने एक हफ्ते बाद भी जहमत नहीं उठाई है. दिल्ली सरकार के स्कूल में लगा पेड़ चार दिवारी तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिर गया है. जिससे न केवल सड़क बाधित है बल्कि उसके नीचे कार भी दबी हुई है और एक घर के भी गिरने का खतरा बना हुआ है. स्थानीय लोगों की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी एक दूसरे पर इसे हटाने के लिए जवाब देह बता रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि 21 मई को आई तेज आंधी में वेलकम के डबल स्टोरी इलाके में दिल्ली सरकार के स्कूल में लगाया दो पेड़ गिर गया था. तकरीबन 90 फुट लंबा पेड़ स्कूल की दीवार को तोड़ते हुए सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा गिरा . जिसकी चपेट में वहां एक मकान भी आया है. इसके साथ ही दो कार भी क्षतिग्रस्त हुई है. पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गया है. लोग पेड़ के नीचे से जा रहे हैं जिसमें जिसकी वजह से हादसे का डर बना हुआ है. पिछले एक हफ्ते से सड़क पर गिरा पड़ा 90 फुट का लंबा पेड़. (etv bharat)

