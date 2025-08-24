ETV Bharat / state

चित्रकूट में नेशनल हाइवे पर चलती गाड़ी के ऊपर गिरा पेड़; पति-पत्नी की मौत, दो अन्य गंभीर रूप से घायल - TREE FELL ON SCORPIO IN CHITRAKOOT

एसपी अरुण कुमार सिंह ने कहा, गाड़ी में सवार बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी मधु की मौत हो गयी. दो अन्य घायल हो गये.

Photo Credit: ETV Bharat
चित्रकूट में बुजुर्ग दंपती की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read

चित्रकूट: चित्रकूट नेशनल हाईवे NH35 पर कई वर्ष पुराना एक महुआ का पेड़ बारिश के कारण टूटकर स्कॉर्पियो के ऊपर गिर गया. इसमें स्कॉर्पियो सवार बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई. वहीं दो अन्य सवार घायल हो गए. उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर प्रयागराज रेफर कर दिया गया.

डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे: जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कालूपुर पाही गांव के पास यह हादसा हुआ. बांदा में रहने वाले अभिनव द्विवेदी और अंश द्विवेदी अपनी स्कॉर्पियो वाहन से ड्राइवर बबलू के साथ मुंबई से मानिकपुर स्टेशन आ रहे दादा दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और दादी मधु द्विवेदी को स्टेशन से लेने पहुंचे थे. वह बुजुर्ग दंपती को वापस लेकर बांदा जा रहे थे.

पेड़ गिरने से बुजुर्ग दंपती की मौत: जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने कहा कि कालूपुर पाही गांव के पास सड़क किनारे लगे महुआ का पेड़ अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर गिर गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से जेसीबी और आरी से पेड़ काटा गया.

किसी तरह गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला. इस हादसे में बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी मधु की मौत हो गई. अन्य दो लोग घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक घायल की हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर: इनमें से एक घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने मौके पर स्कॉर्पियो और पेड़ को सड़क किनारे कराकर ट्रैफिक क्लियर कराया. इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिये.


यह भी पढ़ें- कानपुर में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश, गरीब रथ भोपाल एक्सप्रेस के नीचे आयी महिला, ऐसे बची जान

चित्रकूट: चित्रकूट नेशनल हाईवे NH35 पर कई वर्ष पुराना एक महुआ का पेड़ बारिश के कारण टूटकर स्कॉर्पियो के ऊपर गिर गया. इसमें स्कॉर्पियो सवार बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई. वहीं दो अन्य सवार घायल हो गए. उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर प्रयागराज रेफर कर दिया गया.

डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे: जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कालूपुर पाही गांव के पास यह हादसा हुआ. बांदा में रहने वाले अभिनव द्विवेदी और अंश द्विवेदी अपनी स्कॉर्पियो वाहन से ड्राइवर बबलू के साथ मुंबई से मानिकपुर स्टेशन आ रहे दादा दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और दादी मधु द्विवेदी को स्टेशन से लेने पहुंचे थे. वह बुजुर्ग दंपती को वापस लेकर बांदा जा रहे थे.

पेड़ गिरने से बुजुर्ग दंपती की मौत: जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने कहा कि कालूपुर पाही गांव के पास सड़क किनारे लगे महुआ का पेड़ अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर गिर गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से जेसीबी और आरी से पेड़ काटा गया.

किसी तरह गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला. इस हादसे में बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी मधु की मौत हो गई. अन्य दो लोग घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक घायल की हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर: इनमें से एक घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने मौके पर स्कॉर्पियो और पेड़ को सड़क किनारे कराकर ट्रैफिक क्लियर कराया. इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिये.


यह भी पढ़ें- कानपुर में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश, गरीब रथ भोपाल एक्सप्रेस के नीचे आयी महिला, ऐसे बची जान

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO PEOPLE DIED IN CHITRAKOOTTREE FELL ON SCORPIODM SHIVSHARAN APPASP ARUN KUMAR SINGHTREE FELL ON SCORPIO IN CHITRAKOOT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शंकर कनौजिया एनकाउंटर; खूंखार बदमाश हत्या के बाद काट लेता था सिर, 16 साल की उम्र से कर रहा था अपराध

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.