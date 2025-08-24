चित्रकूट: चित्रकूट नेशनल हाईवे NH35 पर कई वर्ष पुराना एक महुआ का पेड़ बारिश के कारण टूटकर स्कॉर्पियो के ऊपर गिर गया. इसमें स्कॉर्पियो सवार बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई. वहीं दो अन्य सवार घायल हो गए. उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर प्रयागराज रेफर कर दिया गया.

डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे: जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कालूपुर पाही गांव के पास यह हादसा हुआ. बांदा में रहने वाले अभिनव द्विवेदी और अंश द्विवेदी अपनी स्कॉर्पियो वाहन से ड्राइवर बबलू के साथ मुंबई से मानिकपुर स्टेशन आ रहे दादा दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और दादी मधु द्विवेदी को स्टेशन से लेने पहुंचे थे. वह बुजुर्ग दंपती को वापस लेकर बांदा जा रहे थे.

पेड़ गिरने से बुजुर्ग दंपती की मौत: जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने कहा कि कालूपुर पाही गांव के पास सड़क किनारे लगे महुआ का पेड़ अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर गिर गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से जेसीबी और आरी से पेड़ काटा गया.

किसी तरह गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला. इस हादसे में बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी मधु की मौत हो गई. अन्य दो लोग घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक घायल की हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर: इनमें से एक घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने मौके पर स्कॉर्पियो और पेड़ को सड़क किनारे कराकर ट्रैफिक क्लियर कराया. इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिये.



