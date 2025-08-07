Essay Contest 2025

हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद, बकाया नहीं चुकाने पर IMA का फैसला - HARYANA AYUSHMAN TREATMENT STOP

हरियाणा के निजी अस्पतालों में अब मरीज़ों का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा. बिल के बकाया के चलते आईएमए ने ये फैसला लिया है.

हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 7:47 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 7:55 PM IST

चरखी दादरी/जींद : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने आज से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया है. सरकार से प्राइवेट अस्पतालों के पहले के पैसे का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं किया जाएगा. ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आईएमए ने बकाया राशि बयाज सहित मिलने के बाद ही इलाज करने की बात कही है.

400 करोड़ का बकाया : आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड पैनल में निजी अस्पतालों का करीब 400 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है, जिसके भुगतान के लिए पत्र व्यवहार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. ऐसे में आईएमए ने आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज नहीं करने का निर्णय लिया है. आज से निजी अस्पतालों में किसी भी आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज बंद कर दिया गया है.

बकाया नहीं मिलने से परेशानी : आईएमए के जिला प्रधान योगेंद्र देशवाल ने बताया कि आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज नहीं होने पर इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों की होगी जो बार-बार अवगत कराने के बाद भी मामले का समाधान नहीं करवा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड के इलाज का बकाया नहीं मिलने से काफी परेशानियां हो रही हैं. केवल 10 प्रतिशत ही बकाया मिला है तो ऐसे में कैसे इलाज कर पाएंगे. सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए समाधान करना चाहिए.

जींद के अस्पतालों का 10 करोड़ रुपए बकाया : वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर जींद जिले के आयुष्मान पैनल के सभी अस्पतालों ने गुरूवार को आयुष्मान कार्ड का काम पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है. जींद में कुल 37 अस्पताल सरकारी और 19 निजी अस्पताल आयुष्मान पैनल पर हैं. इन निजी अस्पतालों में रोजाना करीब 80 ऑपरेशन समेत बाकी ओपीडी होती है. जिला में डेढ़ लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान और चिरायु कार्ड भी बने हुए हैं. निजी चिकित्सकों का कहना है कि जब तक भुगतान नही किया जाता है, आयुष्मान पैनल पर अस्पताल काम नही करेंगे. किसी तरह के ऑपरेशन नही किए जाएंगे. आईएमए के पूर्व प्रधान डॉ. सुशील ममंगला ने बताया कि जींद के अस्पतालों में लगभग दस करोड़ का बकाया है जिसका पिछले काफी समय से भुगतान नहीं किया गया है. भुगतान समय पर नही मिल पाने के चलते निजी अस्पतालों पर भी आर्थिक संकट आ गया है.

