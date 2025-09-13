ETV Bharat / state

'शिव के नंदी' का सड़क पर इलाज, अनोखे विरोध के साथ समाज सेवा का संदेश

धमतरी: नगर निगम अपनी जिम्मेदारी और उदासीनता के चलते एक बार फिर सुर्खियों में है. शनिवार को गौ सेवकों ने अनोखे ढंग से अपना विरोध जताया. घायल नंदी का नगर निगम के सामने ही उपचार किया. गौ सेवकों ने बताया कि नंदी का एक्सीडेंट हुआ था और वह गंभीर रूप से घायल था. घायल बैल के कमर का हिस्सा हादसे की वजह से पैरालाइज्ड हो गया. गौ सेवकों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ऐसे घायल मवेशियों का इलाज कराने से कतराती है. गौ सेवकों ने कहा कि घायल और बीमार मवेशियों को समय पर इलाज मिले इसकी व्यवस्था नगर निगम को करनी चाहिए. निगम की ओर से गाड़ी भी मवेशियों को ले जाने के लिए मुहैया कराई जानी चाहिए.

घायल बैल का किया गौ सेवकों ने इलाज: दरअसल शुक्रवार की रात अमलतासपुरम के पास सड़क दुर्घटना में घायल नंदी को गौ सेवकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उठाकर निगम कार्यालय के सामने लाकर छोड़ दिया. गौ सेवकों ने कहा कि निगम द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया. बताया गया कि शुक्रवार की रात अज्ञात वाहन ने एक नंदी (गौवंश) को ठोकर मार दिया. जिससे उसके पैर और कमर में अंदरूनी चोटे आई जिसके कारण वह चलने में असमर्थ हो गया. गौ सेवक टीम ने नगर निगम के जिम्मेदार लोगों को फोन के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराने के लिए कहा. वाहन उपलब्ध नहीं होने के विरोध में घायल नंदी को अन्य वाहन से उठाकर निगम कार्यालय के सामने लाकर छोड़ दिया. बाद में गौ सेवकों की टीम शनिवार को फिर निगम कार्यालय पर पहुंची. टीम ने घायल नंदी को ड्रिप चढ़ाया और इसका इलाज किया. उपचार मिलने से नंदी की तबीयत में सुधार आ रहा है.