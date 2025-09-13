ETV Bharat / state

'शिव के नंदी' का सड़क पर इलाज, अनोखे विरोध के साथ समाज सेवा का संदेश

अज्ञात वाहन के टक्कर से बैल बुरी तरह से जख्मी हुआ जिसका इलाज गौ सेवकों ने किया.

TREATMENT OF INJURED BULL
विरोध के साथ समाज सेवा का संदेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: नगर निगम अपनी जिम्मेदारी और उदासीनता के चलते एक बार फिर सुर्खियों में है. शनिवार को गौ सेवकों ने अनोखे ढंग से अपना विरोध जताया. घायल नंदी का नगर निगम के सामने ही उपचार किया. गौ सेवकों ने बताया कि नंदी का एक्सीडेंट हुआ था और वह गंभीर रूप से घायल था. घायल बैल के कमर का हिस्सा हादसे की वजह से पैरालाइज्ड हो गया. गौ सेवकों का आरोप है कि नगर निगम की टीम ऐसे घायल मवेशियों का इलाज कराने से कतराती है. गौ सेवकों ने कहा कि घायल और बीमार मवेशियों को समय पर इलाज मिले इसकी व्यवस्था नगर निगम को करनी चाहिए. निगम की ओर से गाड़ी भी मवेशियों को ले जाने के लिए मुहैया कराई जानी चाहिए.

घायल बैल का किया गौ सेवकों ने इलाज: दरअसल शुक्रवार की रात अमलतासपुरम के पास सड़क दुर्घटना में घायल नंदी को गौ सेवकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उठाकर निगम कार्यालय के सामने लाकर छोड़ दिया. गौ सेवकों ने कहा कि निगम द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया. बताया गया कि शुक्रवार की रात अज्ञात वाहन ने एक नंदी (गौवंश) को ठोकर मार दिया. जिससे उसके पैर और कमर में अंदरूनी चोटे आई जिसके कारण वह चलने में असमर्थ हो गया. गौ सेवक टीम ने नगर निगम के जिम्मेदार लोगों को फोन के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराने के लिए कहा. वाहन उपलब्ध नहीं होने के विरोध में घायल नंदी को अन्य वाहन से उठाकर निगम कार्यालय के सामने लाकर छोड़ दिया. बाद में गौ सेवकों की टीम शनिवार को फिर निगम कार्यालय पर पहुंची. टीम ने घायल नंदी को ड्रिप चढ़ाया और इसका इलाज किया. उपचार मिलने से नंदी की तबीयत में सुधार आ रहा है.

TREATMENT OF INJURED BULL
विरोध के साथ समाज सेवा का संदेश (ETV Bharat)

नगर निगम को छोटा हाथी (पिकअप ) वाहन देने की मांग की गई थी. हर एक-दो दिन में मवेशियों का एक्सीडेंट यहां हो रहा है. मौके पर ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग किया जाता है. एक गाड़ी निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई थी वह मवेशियों को ले जाने के लायक नहीं है. दूसरी गाड़ी की मांग की गई लेकिन आश्वासन मिलता रहा. इस दिशा में नगर निगम हमेशा उदासीनता बरत रहा है. घायल मवेशियों को रखने के लिए निगम के पास जगह भी नहीं है. गौ शालाओं में पहले से ही मवेशियों की संख्या अधिक है. अब आगे जो भी गौवंश दुर्घटना में घायल होगा तो निगम कार्यालय के सामने लाकर रख दिया जाएगा और इसी स्थल पर ट्रीटमेंट किया जाएगा: पीयूष पारख, गौ सेवक

नगर निगम की दलील: नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के सभापति नीलेश लुनिया ने कहा कि बहुत दुखद घटना है कि हमारे नंदी बाबा का एक्सीडेंट हुआ है और रीड की हड्डी, कमर की हड्डी टूट गई है. उसका प्राथमिक उपचार कल करवाया गया था. गौ सेवकों के द्वारा ही उसका इलाज होने के बाद पता चला की कमर टूट गई है. शिफ्टिंग करने के लिए रखा गया था क्योंकि दर्द ज्यादा था. अभी हमारी गाड़ी लखनपुरी गई हुई है, लखनपुरी से लौटने के बाद नंदी बाबा को गौशाला ले जाया जाएगा. आगे का उपचार गौशाला में किया जाएगा.

विरोध के साथ समाज सेवा का संदेश (ETV Bharat)

गौ सेवकों ने की मांग: नीलेश लुनिया ने कहा कि नगर निगम में दो काऊ कैचर है, एक बड़ा है और एक छोटा है. जिसके माध्यम से हम गाय पकड़ने जाते हैं. जिन गायों को तकलीफ आती है उन्हें ले जाया जाता है. गौ सेवकों के माध्यम से किसी प्रकार का सूचना नहीं आया है कि हमको गाड़ी चाहिए या काऊ कैचर चाहिए. अगर हमें बताते तो हम काऊ कैचर तुरंत भेजते. जहां वह बोलते, वहां इलाज करवाते.

रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हाइवा समेत 20 वाहन जब्त

अनोखा प्रदर्शन: NHM कर्मचारियों ने निकाली 351 मीटर चुनरी यात्रा, दण्डवत प्रणाम करते पहुंचे विंध्यवासिनी मंदिर

कार्टून और क्यूट मूर्तियों पर प्रतिबंध, धमतरी में प्रशासन और दुर्गा पंडाल समितियों के बीच बनी गाइडलाइन

For All Latest Updates

TAGGED:

DHAMTARI DHAMTARI MUNICIPAL CORPORATIONAMALTASPURAMMUNICIPAL HEALTH DEPARTMENTTREATMENT OF INJURED BULL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.