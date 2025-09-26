ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असरः दिव्यांग सूरदास का सिमडेगा सदर अस्पताल में शुरू हुआ इलाज

ईटीवी भारत की खबर के असर के बाद आखिरकार दिव्यांग सूरदास का इलाज शुरू हो गया.

Treatment for disabled patient Surdas started at Sadar Hospital in Simdega after ETV Bharat news
दिव्यांग सूरदास का सदर अस्पताल में इलाज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिमडेगा: जिला में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. दिव्यांग सूरदास की खबर पर सिमडेगा डीसी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया. जिसके बाद सूरदास का सदर अस्पताल में इलाज प्रारंभ हुआ.

बता दें कि 25 सितंबर को ईटीवी भारत में "बिस्तर पर पड़े निशक्त सूरदास को सरकारी मदद की दरकार, सीडब्ल्यूसी के पत्र के बाद भी नहीं हुई सुनवाई" इस शीर्षक के साथ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई. जिसमें कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने भी संज्ञान लिया और बच्चे का इलाज जल्द कराने की बात कही.

जानकारी देतीं सिमडेगा डीसी (ETV Bharat)

इस खबर के प्रकाशित होने के बाद सिमडेगा उपायुक्त कंचन सिंह ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया. इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर दिव्यांग सूरदास को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही सिविल सर्जन को निर्देशित करते हुए दिव्यांग बच्चे के उचित इलाज कराने और देखभाल का निर्देश दिया गया है.

सूरदास मांझी (10 वर्ष) जन्म से देख नहीं सकता है. करीब 3 वर्ष पूर्व खेलने के दौरान शरीर पर लगी चोट के बाद वह फिर कभी अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा है. गरीबी और बेबसी से लाचार सूरदास बिस्तर पर पड़े पड़े जिंदगी की जंग लड़ रहा है. सूरदास की बड़ी बहन पुष्पा कुमारी अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी पूरी देखभाल करती है. क्योंकि बरसों पूर्व माता-पिता गुजर चुके हैं.

हालांकि दिव्यांग सूरदास का इलाज महीनों पूर्व भी शुरू हो जाता क्योंकि बाल संरक्षण पदाधिकारी सुमित्रा बड़ाईक को इस बाबत पत्र भी लिखा गया था. 28 फरवरी 2025 को ही उन्हें पत्राचार के माध्यम से इस बच्चे के खराब स्वास्थ्य और परिवार की दयनीय स्थिति की जानकारी दी गई थी.

यहां तक की रिमाइंडर भी दिए गए थे इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इस बाबत सवाल पूछने पर उन्होंने सूरदास के मामले में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही थी. लेकिन पत्राचार के दस्तावेज से सारा सच बाहर आ गया.

सूरदास की बड़ी बहन पुष्पा कुमारी ने कहा कि कुछ लोग गुरुवार की शाम उनके घर पर आए थे. उसके छोटे भाई सूरदास और उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचा दिया. अभी चिकित्सकों की देखरेख में उसके भाई का इलाज किया जा रहा है.

'लापरवाह पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई'

इस मामले पर सिमडेगा डीसी कंचन सिंह ने कहा कि सूरदास मांझी की खबर देखने के पश्चात उन्होंने तत्काल निर्देशित कर बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. साथ ही संबंधित बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि दिव्यांग बच्चे के परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए हरसंभव सरकारी मदद पहुंचाई जाए. इसके अलावा इस मामले में लापरवाही बरतने वाली बाल संरक्षण पदाधिकारी सुमित्रा बड़ाईक पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- बिस्तर पर पड़े निशक्त सूरदास को सरकारी मदद की दरकार, सीडब्ल्यूसी के पत्र के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

इसे भी पढ़ें- ईटीवी भारत की खबर का असर: फुटबॉलर दिव्यानी को मिलेगा पक्का घर, डीसी ने दी मंजूरी

इसे भी पढ़ें- खबर का असर: शवगृह में दो महीने से पड़े लावारिस शवों का किया गया अंतिम संस्कार

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV BHARAT NEWS IMPECTTREATMENT FOR DISABLED PATIENTSIMDEGA DC KANCHAN SINGHदिव्यांग का सदर अस्पताल में इलाजDISABLED PATIENT TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.