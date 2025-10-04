ETV Bharat / state

पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, छात्र नेता हिरासत में; पुलिस ने पटना कॉलेज को बनाया छावनी

शिक्षक बहाली की मांग को लेकर पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों की रैली को रोक दिया.

TEACHER CANDIDATES PROTEST
पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025

पटना: राजधानी पटना में शनिवार को एक बार फिर TRE-4 के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. लगातार वैकेंसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहs इन अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से अपनी रैली शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन ने रोक दिया. भारी बारिश के बावजूद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई.

हिरासत में छात्र नेता: जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात ही छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. दिलीप ने हिरासत से ही संदेश जारी कर अभ्यर्थियों से अपील की थी कि वे अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरें और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी रखें. उन्होंने कहा था कि 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा.

पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

घेराबंदी के बावजूद प्रदर्शन: शनिवार सुबह जैसे ही अभ्यर्थी पटना कॉलेज परिसर से निकले, पुलिस ने उन्हें रोक लिया. छात्रों ने वहीं जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद होने के कारण अभ्यर्थी कॉलेज परिसर से बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और पटना कॉलेज के बाहर का माहौल छावनी में बदल गया.

"किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है. अभ्यर्थियों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है. प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण उन्हें कॉलेज से बाहर नहीं निकलने दिया गया है." -शहजाद गद्दी, थाना प्रभारी, पीरबहोर, पटना

'अधर में युवाओं का भविष्य': अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने बार-बार वैकेंसी निकालने की घोषणा की, लेकिन प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती. इस कारण हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है. उनका कहना है कि 1,20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए और सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिले.

पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

आंदोलन जारी रहेगा: प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि वे अपने आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे बारिश हो या पुलिस की रोक-टोक, वे अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. शहर के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

क्यों हो रहा प्रदर्शन: दरअसल, बिहार शिक्षा विभाग ने कहा था कि बीपीएससी TRE 4 में कुल 1.20 लाख पदों पर बहाली होगी. TRE‑1 और TRE‑2 में 2.40 लाख बहाली हुई. TRE में घोषित 87, 774 पदों में केवल 66,603 पर बहाली हुई. अभ्यर्थियों का आरोप है कि TRE 4 में 1.20 लाख के बदले 26,000 पदों की अधिसूचना जारी की गयी है.

