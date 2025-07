ETV Bharat / state

अभनपुर में भीषण हादसा, तीन लोगों की मौके पर ही मौत - BUS ACCIDENT RAIPUR

हाइवा और बस की टक्कर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 1, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 11:21 AM IST 2 Min Read

रायपुर: रायपुर जिले के अभनपुर थाना में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ. घटना लगभग सुबह 4 से 4:30 के बीच केंद्री गांव के पास हुई. बस और हाइवा में जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे एक तरफ से बस के परखच्चे उड़ गए. इस घटना में बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं. ओवरटेक के दौरान हाइवा से टकराई बस: नया रायपुर के एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने बताया रॉयल ट्रेवल्स बस नंबर CG 04 E 4060 बस में 20 यात्री जगदलपुर से रायपुर की ओर आ रहे थे. हाइवा अपने रास्ते पर चल रहा था. तभी पीछे से आ रही रॉयल ट्रेवल्स की बस ओवरटेक करने के चक्कर में केंद्री गांव के पास हाइवा से टकरा गई. इस सड़क हादसे में 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं. मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष है. 6 घायल में चार पुरुष और 2 महिला शामिल है. जगदलपुर से रायपुर आ रही थी बस (ETV Bharat Chhattisgarh)

