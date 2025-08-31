फरीदाबादः नेशनल हाईवे पर दिल्ली से फरीदाबाद आना-जाना अब महंगा हो जाएगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरीदाबाद के सराय स्थित टोल प्लाजा पर टोल बढ़ा दिया गया है. इस कारण से अब वाहन चालकों को पहले के मुकाबले ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. हालांकि बात की जाए तो छोटे वाहनों की तो छोटे वाहन यदि एक बार टोल को क्रॉस करता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन अगर वही गाड़ी बार-बार टोल क्रॉस करती है तो पहले के मुकाबले अब वाहन चालकों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा.

बीते साल नहीं बढ़ी थी टोल दरेंः एनएचएआई ने नई दरें 31 अगस्त की रात 12:00 से लागू हो गई यानी यूं कहे तो 1 सितंबर से नई दरें लागू हो गई. बात की जाए तो फरीदाबाद स्थित सराय टोल प्लाजा के रेट का तो टोल टैक्स हर साल 1 सितंबर को बढ़ाया जाता है लेकिन बीते साल इसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था. यही वजह है कि इस बार टोल रेट बढ़ा दिया गया है. अब बढ़ी हुई दरों के अनुसार मंथली पास की दरों में भी बढ़ोतरी हुई है. इन बढ़ी हुई दरों में जहां कार, जीप और छोटे वाहन यदि एक बार टोल से गुजरता है तो पहले की तरह दर लागू होंगे यानी इसके रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले की तरह ही वाहन चालकों को 35 रुपये देने पड़ेंगे. वहीं यह छोटी गाड़ियां अगर बार-बार गुजरती है तो पहले 52 रुपये देना पड़ता था जो अब 53 रुपए देना पड़ेगा.

फरीदाबाद शहर में आना-जाना हुआ महंगा (ETV Bharat)

मंथली पास भी हुआ महंगाः अगर कोई छोटे वाहन चालक मंथली पास बनवाते है तो पहले 1044 रूपये देना पड़ता था. अब उसे 1060 रुपए देने पड़ेंगे. इसके अलावा हल्के वाणिज्यिक वाहन एक बार गुजरा है तो पहले 52 रुपये देने पड़ते थे लेकिन अब 53 रुपए देने पड़ेंगे. इसके अलावा छोटे वाणिज्यिक वाहनों का अगर मंथली पास बनाते हैं तो पहले 1567 रुपए देने पड़ते थे लेकिन अब उन्हें 1590 रुपये देने पड़ेंगे. इसके अलावा बस, ट्रक या फिर कोई भारी वाहन यदि एक बार गुजरा है तो अब 106 रुपए देने पड़ेंगे. जबकि पुराना रेट 104 रुपये था. इसके अलावा अगर यह गाड़ियां बार-बार गुजरती है तो पहले 157 रुपए देने पड़ते थे लेकिन अब 159 रुपए देने पड़ेंगे.

दिल्ली से फरीदाबाद आना- जाना हुआ महंगा (Etv Bharat)

क्या बोले टोल मैनेजरः इसके अलावा इन गाड़ियों के लिए अगर मंथली पास की बात की जाए तो मंथली पास बनवाने में पहले बस, ट्रक सहित अन्य भारी वाहन चालकों को 3133 रुपये देने पड़ते थे, जो अब 3181 रुपए देने पड़ेंगे. बढ़ी हुई दरों को लेकर सराय टोल टैक्स के मैनेजर राजकुमार यादव ने बताया कि 'हर साल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टोल टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है. हालांकि सराय टोल टैक्स का पिछले साल रेट नहीं बढ़ाया गया था लेकिन इस बार मामूली तौर पर रेट बढ़ाया गया. बढ़ी हुई दरें 31 अगस्त की रात 12:00 से लागू हो होगी. यानी 1 सितंबर से अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो उसे पहले के मुकाबले अब थोड़े ज्यादे पैसे देने पड़ेंगे. इसके अलावा यदि कोई छोटे वाहन एक बार गुजरा है तो उसके रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.'

सराय टोल फरीदाबाद (Etv Bharat)

आपको बता दें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल टोल की दरों में बढ़ोतरी की जाती है और इसी कड़ी में फरीदाबाद स्थित सराय टोल की दरों में इजाफा किया गया है. ये वही टोल टैक्स है जिसको क्रॉस कर लोग दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल, होडल, मथुरा आगरा के साथ-साथ कई अन्य जगहों पर आते-जाते हैं. यह टोल टैक्स फरीदाबाद के नेशनल हाईवे मथुरा रोड पर स्थित है. इस टोल से 60 से 70 हजार गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती हैं.