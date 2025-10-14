ETV Bharat / state

छपरा से अमृतसर की यात्रा हुई आसान; जानें स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग, रूट और शेड्यूल

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस सीजन में गाड़ी संख्या 15135/15136 साप्ताहिक ट्रेन 12 दिसंबर से चलेगी.

छपरा से अमृतसर की यात्रा हुई आसान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:41 PM IST

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा रेलयात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में छपरा से अमृतसर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन 22 कोच की होगी. इसमें थर्ड एसी के 6, सेकेंड एसी के 2 और एसी फर्स्ट क्लास की 1 बोगी होगी. वहीं, स्लीपर क्लास की 5 बोगियों सहित कुल 22 कोच होंगे. इससे त्योहारी सीजन में यह बिहार और पंजाब के बीच यात्रा करने वालों को सहूलियत होगी.

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस सीजन में गाड़ी संख्या 15135/15136 छपरा-अमृतसर-छपरा वाया सीवान, थावे, तमकुही रोड़, पडरौना, कप्तानगंज साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा. यह ट्रेन छपरा से 12 दिसंबर से प्रत्येक शुक्रवार को और अमृतसर से 13 दिसंबर से प्रत्येक शनिवार को चलेगी.

छपरा-अमृतसर रूट: उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 15135 छपरा-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस 12 दिसंबर 2025 से प्रत्येक शुक्रवार को छपरा से 10.15 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद सीवान से 11.18 बजे, थावे से 11.55 बजे, तमकुही रोड से 12.25 बजे, पडरौना से 12.52 बजे, कप्तानगंज से 13.35 बजे, गोरखपुर से 14.40 बजे, खलीलाबाद से 15.16 बजे, बस्ती से 15.41 बजे, गोंडा से 17.15 बजे, बुढ़वल से 18.20 बजे, सीतापुर से 20.40 बजे छूटेगी. दूसरे दिन बरेली से 00.52 बजे, मुरादाबाद से 02.50 बजे, सहारनपुर से 07.05 बजे, अंबाला कैंट से 09.00 बजे, ढंडारी कलां से 10.46 बजे, जालंधर सिटी से 11.55 बजे और ब्यास से 12.55 बजे छूटकर अमृतसर 13.50 बजे पहुंचेगी.

अमृतसर-छपरा रूट: वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 15136 अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस 13 दिसंबर 2025 से प्रत्येक शनिवार को अमृतसर से 17.45 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद ब्यास जंक्शन से 18.17 बजे, जालंधर सिटी से 18.57 बजे, ढंडारी कलां से 20.40 बजे, अंबाला कैंट से 22.40 बजे छूटेगी. दूसरे दिन सहारनपुर से 02.05 बजे, मुरादाबाद से 05.33 बजे, बरेली से 06.55 बजे, सीतापुर से 11.15 बजे, बुढ़वल से 12.53 बजे, गोंडा से 14.20 बजे, बस्ती से 15.50 बजे, खलीलाबाद से 16.42 बजे, गोरखपुर से 18.30 बजे, कप्तानगंज से 19.35 बजे, पडरौना से 20.24 बजे, तमकुही रोड से 21.03 बजे, थावे से 21.45 बजे और सीवान से 22.30 बजे छूटकर छपरा 23.55 बजे पहुंचेगी.

