गोंडा/लखनऊ : धर्म छिपाकर प्रेम प्रसंग और फिर कोलकाता ले जाकर मारपीट कर धर्मांतरण व शादी करने के सनसनीखेज मामले में गोंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद महिला ने पश्चिम बंगाल कोलकाता के रहने वाले आजम हसन शेख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं लखनऊ में जिम जा रही महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट और तमंचा दिखा कर धमकाने का मामला दर्ज किया गया.

गोंडा के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के अनुसार मूलरूप से गोंडा की रहने वाली महिला की जान पहचान 2017 में पश्चिम बंगाल कोलकाता निवासी आजम हसन शेख से हुई थी. उस दौरान आजम ने अपना नाम विनीत सिंह बताया था. महिला विनीत के झांसे में आ गई और शादी कर ली. इसके बाद आरोपी महिला को कोलकाता ले गया जहां मारपीट कर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया. आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद महिला बीते एक अगस्त को गोंडा पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी आजम हसन शेख को पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है.

लखनऊ में जिम जा रही महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर ताना तमंचा



गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र के खरगापुर में जिम जा रही महिला के साथ छेड़खानी, पिटाई और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी का मामला हुआ है. गोमतीनगर विस्तार के बाघामऊ निवासी अभिषेक लोधी के मुताबिक वे मंगलवार रात में खरगापुर स्थित जिम से घर आने के लिए निकले थे. रास्ते में जिम की एक महिला के साथ प्रताप यादव, धर्मेन्द्र पाल, विशाल सिंह व राजा छेड़खानी कर रहे थे. इस पर उन्होंने टोका तो आरोपियों ने गालियां दी और उनकी पिटाई कर दी. इसके अलावा कनपटी से तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी देने लगे. हालांकि राहगीरों को एकत्र होता देख आरोपी भाग निकले. इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर अवस्थी के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.









कार को पास न देने युवक पर फायर झोंका



लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के प्लासियो मॉल के पास युवक पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया. बताया जा रहा है कि कार सवार दबंगों से युवक की लाइसेंसी पिस्टल छीनकर उसी पर फायर कर दिया. हालांकि वह बाल-बाल बचा गया. इसके बाद दबंगों ने बांस-बल्ली से हमला कर युवक को लहूलुहान कर दिया और युवक का पिस्टल, ब्रेसलेट और चेन लूट ले गए.

वारदात गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-5 निवासी अरुणेंद्र सिंह उर्फ गोलू के साथ हुई थी. अरुणेंद्र सिंह रविवार रात करीब 2.30 बजे अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होकर वापस घर जा रहे थे. प्लासियो मॉल के पास काले रंग की क्रेटा और बलेनो आने पर पास लेने के लिए अरुणेंद्र ने इंडीकेटर और हार्न दिया. यह बात क्रेटा और बलेनो सवार युवकों को नागवार गुजरी और गाड़ियों से उतर कर मारपीट कर दी.

अरुणेंद्र के मुताबिक हमलावरों की संख्या 8-10 थी. हमले में वह बेसुध होकर सड़क पर गिर गए. इसके बाद आरोपी पिस्टल, ब्रेसलेट और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. अरुणेंद्र के साथ मौजूद दोस्त संस्कार व ऋषभ ने घटना की सूचना पुलिस को दी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. अरुणेंद्र के अनुसार पुलिस ने मामला शांतिभंग में दर्ज कर एक आरोपी शिवहरे को पकड़ा, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा. इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह के मुताबिक पीड़ित अरुणेंद्र की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.

