रतलाम में विकास की अनोखी रफ्तार!, 10 सालों में ट्रांसपोर्ट नगर बना कचरा डंपिंग यार्ड

रतलाम विकास प्राधिकरण का लंबे समय से नहीं है कोई अध्यक्ष. कई सरकारें बदलीं लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण कार्य नहीं पकड़ सका रफ्तार.

RATLAM TRANSPORT NAGAR
रतलाम का ट्रांसपोर्ट नगर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
रतलाम: रतलाम खाराखेड़ी के पास बन रहा ट्रांसपोर्ट नगर करीब 12 सालों से विकास की पाइपलाइन में ऐसा फंसा है कि यह पूरा ही नहीं हो पा रहा है. पिछले 19 महीनों से इसका निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है. रतलाम विकास प्राधिकरण की तरफ से विकास शुल्क के 13 करोड़ रुपए नहीं जमा कराए जाने की वजह से ट्रांसपोर्ट नगर का काम पूरा होता नहीं दिख रहा है. ऐसे में अब रतलाम का ट्रांसपोर्ट नगर लोगों के लिए कचरा डंपिंग यार्ड बन गया है. यहां शहर और आसपास के गांव का कचरा डंप किया जा रहा है.

जमीन आवंटित होने के रतलाम विकास प्राधिकरण को बनाया गया है निर्माण एजेंसी

दरअसल रतलाम के ट्रांसपोर्ट नगर को बनाने की मंजूरी के साथ ही रुकावटों का दौर शुरू हो गया था. पहले तय की गई जमीन का प्रस्ताव तकनीकी त्रुटि की वजह से टीएनसीपी ने खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद जमीन आवंटित हुई तो निर्माण एजेंसी रतलाम विकास प्राधिकरण को बनाया गया. जिसके पास लंबे समय से कोई अध्यक्ष ही नहीं है. ऐसे में प्रदेश में तीन-तीन सरकारे बदल गईं लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण का कार्य गति ही नहीं पकड़ सका.

दिव्यराज सिंह राठौर संवाददाता रतलाम (ETV Bharat)

जैसे तैसे तत्कालीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के कार्यकाल में निर्माण कार्य शुरू हुआ लेकिन रतलाम विकास प्राधिकरण कॉलोनी सेल से विकास अनुमति लेना ही भूल गया. विकास शुल्क के पेनाल्टी सहित 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आरडीए को जमा करवाना था. लेकिन आरडीए की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अब तक विकास शुल्क की राशि नहीं जमा की जा सकी है. करीब डेढ़ वर्ष ट्रांसपोर्ट नगर का काम रुका हुआ है. इसके बाद आसपास के गांव और शहर का कचरा लोग यहां डंप कर रहे हैं. वहीं, निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क और ड्रेनेज सिस्टम भी देखरेख के अभाव में जर्जर होता जा रहा है.

RATLAM TRANSPORT NAGAR
कचरा डंपिंग यार्ड बना ट्रांसपोर्ट नगर (ETV Bharat)
RATLAM TRANSPORT NAGAR
कचरा डंपिंग यार्ड बना ट्रांसपोर्ट नगर (ETV Bharat)

करोड़ों रुपये खर्च के बाद भी अधूरा है ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य

वहीं, इस मामले पर आरडीए के सीईओ संजय शर्मा का कहना है कि हुडको से लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है. इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर का रुका हुआ कार्य शुरू हो जाएगा. बहरहाल करोड़ों रुपये खर्च के बाद करीब 10 सालों में भी ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य अधूरा ही है. ऐसे में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है. इससे न केवल प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है बल्कि पूर्व में निर्माण किए गए सड़क और ड्रेनेज सिस्टम भी जर्जर होकर खराब हो रहे हैं.

