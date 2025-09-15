ETV Bharat / state

परिवहन विभाग की नई टेंशन, गायब हो गए 22 हजार बकायेदार, कैसे वसूले 50 करोड़?

उत्तराखंड परिवहन विभाग की टेंशन बढ़ गई है. क्योंकि देहरादून संभाग में 22 हजार कमर्शियल वाहनों के बकायेदार गायब हो गए.

उत्तराखंड परिवहन विभाग
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 5:42 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 6:16 PM IST

देहरादून: परिवहन विभाग को पिछले कई सालों ने करीब 22 हजार कमर्शियल वाहनों के बकायादारों ने चूना लगा रखा है. ऐसे कमर्शियल वाहनों चालकों का करीब 50 करोड़ रुपए का बकाया है. वहीं, अब आरटीओ ने अपनी बकाया धनराशि को वसूलने के लिए अलग-अलग स्लैब बनाकर से अभियान शुरू कर दिया है. ये आंकड़ा केवल देहरादून संभाग का है.

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने टैक्स बकायेदारों की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि 22 हजार वाहन स्वामी गायब हो गए. ये सभी विभाग को 50 करोड़ रुपए का चूना लगा गए. साथ ही जानकारी करने पर पता चला कि कई वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं. वह खत्म हो चुके हैं. बकायादारों ने उन वाहनों का भी टैक्स भी जमा नहीं किया है.

परिवहन विभाग की नई टेंशन (ETV Bharat)

इस पूरे मामले पर देहरादून आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि जब तक बकायादार जुर्माने के साथ पूरी धनराशि जमा नहीं करते, तब तक उनको आरटीओ विभाग से एनओसी नहीं मिलेगी. बता दें परिवहन विभाग इन दिनों बकायेदारों से टैक्स वसूली का काम कर रहा है. इस दौरान सामने आया है कि 22 हजार स्वामी ऐसे हैं, जिन पर करीब 50 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है.

देहरादून आरटीओ संदीप सैनी के मुताबिक परिवहन विभाग ने टैक्स बकाया वसूली को लेकर रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी काटी थी, लेकिन आरसी परिवहन विभाग के पास वापस आ गई है, क्योंकि वाहन पंजीकरण के लिए निवास स्थान का जो पता परिवहन विभाग में दर्ज कराया गया था, अब वहां वाहन स्वामी रहता ही नहीं है. यानि टैक्स चोरी के लिए लोगों ने अपने वाहनों के पंजीकरण गलत पते पर कराए हुए थे या फिर बकायेदार की मृत्यु हो चुकी है. अब परिवहन विभाग के कर्मचारी उनकी तलाश में भटक रहे हैं.

आरटीओ संदीप सैनी ने बताया देहरादून संभाग में 22 हजार बकायादारों की गाड़ियों पर फोकस किया जा रहा है. इनको विभाग ने अलग-अलग कैटिगरी में बांटा है. जैसे साल 2012 पहले का बकाया था. 2012 से 2022 तक और 2022 से अब तक की बकाया टैक्स की गाड़िया हैं. इन्हीं पर आरटीओ फोकस कर रहे है. उनको नोटिस दिया जा रहा है. उनकी रिकवरी काटी जा रही है.

आरटीओ संदीप सैनी ने बताया बड़े बकायादारों के घर विभाग की टीम भी जा रही है. साथ ही विभाग में अलग-अलग टीम बनाई गई है, जो बकायादारों से फोन पर वार्ता कर रही है. साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनकी गाड़िया खत्म हो चुकी हैं. उनको ऐसा लगता है कि अब टैक्स नहीं देना है, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्हें आरटीओ विभाग में अकाउंट बन्द कराना होगा. तभी टैक्स का मीटर खत्म होता है. जिससे आगे भविष्य में विभाग नोटिस नहीं भेजा जाएगा. देहरादून संभाग में 22 हजार बकाया गाड़ियों का करीब 50 करोड़ रुपए बकाया है.

