ETV Bharat / state

मासूमों के जीवन से खिलवाड़! एंबुलेंस को बना डाला स्कूल वैन, परिवहन विभाग ने किया सीज

एंबुलेंस को बना डाला स्कूल वैन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 9, 2025 at 7:44 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 8:27 PM IST 3 Min Read

पौड़ी: पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. बावजूद इसके कुछ लोग नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं. गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा एंबुलेंस लिखे वाहन में बच्चों को रोजाना लाने-ले जाने का कार्य किया जा रहा था. जानकारी के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर लापरवाही की शिकायत परिवहन विभाग के अधिकारियों से की. शिकायत के बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस को सीज कर दिया. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वाहन का उपयोग केवल चिकित्सीय आपात स्थिति में ही किया जा सकता है, न कि छात्रों के परिवहन के लिए. एंबुलेंस को बना डाला स्कूल वैन (ETV Bharat) विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई वाहन स्वामी या संस्था इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और जन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. परिवहन विभाग ने नियमों की खुली अवहेलना करने पर एक निजी एंबुलेंस को सीज कर सख्त कार्रवाई की है. विभाग की इस कार्रवाई से उन वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है, जो नियमों की अनदेखी कर वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं.

Last Updated : October 9, 2025 at 8:27 PM IST