मासूमों के जीवन से खिलवाड़! एंबुलेंस को बना डाला स्कूल वैन, परिवहन विभाग ने किया सीज

पौड़ी गढ़वाल में मासूम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है.

एंबुलेंस को बना डाला स्कूल वैन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 9, 2025 at 7:44 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 8:27 PM IST

पौड़ी: पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. बावजूद इसके कुछ लोग नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं. गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा एंबुलेंस लिखे वाहन में बच्चों को रोजाना लाने-ले जाने का कार्य किया जा रहा था.

जानकारी के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर लापरवाही की शिकायत परिवहन विभाग के अधिकारियों से की. शिकायत के बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस को सीज कर दिया. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वाहन का उपयोग केवल चिकित्सीय आपात स्थिति में ही किया जा सकता है, न कि छात्रों के परिवहन के लिए.

एंबुलेंस को बना डाला स्कूल वैन (ETV Bharat)

विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई वाहन स्वामी या संस्था इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और जन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

परिवहन विभाग ने नियमों की खुली अवहेलना करने पर एक निजी एंबुलेंस को सीज कर सख्त कार्रवाई की है. विभाग की इस कार्रवाई से उन वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है, जो नियमों की अनदेखी कर वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार पौड़ी में जनप्रतिनिधियों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के समक्ष एक बैठक में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा एंबुलेंस लिखे वाहन का उपयोग छात्रों को लाने-ले जाने के लिए किया जा रहा है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभागीय टीम ने मौके पर अचानक जांच की.

जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन वास्तव में एंबुलेंस के रूप में पंजीकृत है, लेकिन उसे स्कूल वैन की तरह उपयोग में लाया जा रहा था. वाहन में छात्रों को बैठाकर विद्यालय तक लाया-ले जाया जा रहा था, जो कि परिवहन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. इस पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया और वाहन स्वामी के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई गई.

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की लापरवाही जनसुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सभी वाहन स्वामियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई वाहन स्वामी फर्जी या नियमविरुद्ध तरीके से वाहन का संचालन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी विमल पांडे ने कहा कि जनहित और सुरक्षा सर्वोपरि है और एंबुलेंस जैसे महत्वपूर्ण वाहनों का उपयोग केवल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए ही होना चाहिए, न कि निजी लाभ या संस्थागत उपयोग के लिए.

Last Updated : October 9, 2025 at 8:27 PM IST

