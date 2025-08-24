ETV Bharat / state

लखनऊ में सीज की गईं 30 बसें; नंबर प्लेट छिपी थी, प्रेशर हॉर्न लगा था, परिवहन विभाग की टीम ने की कार्रवाई - LUCKNOW NEWS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों परिवहन विभाग की तरफ से परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. रविवार को विभाग की ओर से अभियान चलाया गया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 30 बसों को सीज कर दिया गया और तीन बसों का चालान किया गया. एक कार को भी बंद करने की कार्रवाई की गई.







विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों ने अहिमामऊ चौराहे से आजमगढ़ की ओर जा रहीं और कमता चौराहे के पास से अयोध्या की तरफ जा रहीं 13 बसों, मड़ियांव भिटौली से सीतापुर मार्ग पर संचालित 12 बसें और अवध चौराहा से आगरा एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाली छह बसों (कुल 30 बस व 01 कार बंद) पर कार्रवाई की. पी 4 पार्किंग, वृंदावन, अवध डिपो कार्यशाला, कैसरबाग कार्यशाला थाना मड़ियांव और थाना बख्शी का तालाब में ये सभी बसें बंद की गईं. तीन बसों के चालान किए गए. इन सभी बसों का ऑल यूपी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट था. इन बसों में परमिट शर्तों का उल्लंघन, मानक के अनुरूप नंबर प्लेट न लगे होने/नंबर प्लेट छिपा होने और प्रेशरहॉर्न लगे होने का अभियोग दर्ज किया गया.