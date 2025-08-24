ETV Bharat / state

लखनऊ में सीज की गईं 30 बसें; नंबर प्लेट छिपी थी, प्रेशर हॉर्न लगा था, परिवहन विभाग की टीम ने की कार्रवाई - LUCKNOW NEWS

आरटीओ प्रवर्तन प्रभात कुमार पांडेय का कहना है कि प्रवर्तन टीम नियमित रूप से चलाएगी अभियान.

परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई
परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 9:16 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों परिवहन विभाग की तरफ से परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. रविवार को विभाग की ओर से अभियान चलाया गया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 30 बसों को सीज कर दिया गया और तीन बसों का चालान किया गया. एक कार को भी बंद करने की कार्रवाई की गई.




विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों ने अहिमामऊ चौराहे से आजमगढ़ की ओर जा रहीं और कमता चौराहे के पास से अयोध्या की तरफ जा रहीं 13 बसों, मड़ियांव भिटौली से सीतापुर मार्ग पर संचालित 12 बसें और अवध चौराहा से आगरा एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाली छह बसों (कुल 30 बस व 01 कार बंद) पर कार्रवाई की. पी 4 पार्किंग, वृंदावन, अवध डिपो कार्यशाला, कैसरबाग कार्यशाला थाना मड़ियांव और थाना बख्शी का तालाब में ये सभी बसें बंद की गईं. तीन बसों के चालान किए गए. इन सभी बसों का ऑल यूपी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट था. इन बसों में परमिट शर्तों का उल्लंघन, मानक के अनुरूप नंबर प्लेट न लगे होने/नंबर प्लेट छिपा होने और प्रेशरहॉर्न लगे होने का अभियोग दर्ज किया गया.

लखनऊ के आरटीओ प्रवर्तन प्रभात कुमार पांडेय का कहना है कि प्रवर्तन टीम परमिट शर्तों का उल्लंघन कर संचालित वाहनों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाएगी. अगर परमिट शर्तों का कई बार उल्लंघन पाया जाता है तो इस तरह के वाहनों के खिलाफ परमिट के निलंबन और निरस्तीकरण के लिए प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के अंतर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण को भी भेजा जाएगा. उन्होंने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे परमिट शर्तों के अनुरूप अपनी वाहनों का संचालन कांट्रैक्ट कैरिज के रूप में पार्टी/यात्रा/ग्रुप बुकिंग में ही करें. परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालन पाए जाने की स्थिति में इसी प्रकार प्रभावी प्रवर्तन एक्शन होगा.


रविवार को आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजीव कुमार बंसल, यात्री/मालकर अधिकारी आभा त्रिपाठी, अनीता वर्मा, मनोज भार‌द्वाज और एसपी देव ने चेकिंग अभियान चलाया.

