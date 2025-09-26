ETV Bharat / state

बिना ट्रेड लाइसेंस के बेच रहे वाहन, परिवहन विभाग ने की कार्रवाई

अवैध डीलरशिप पर कार्रवाई करती परिवहन विभाग की टीम ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 26, 2025 at 5:11 PM IST 2 Min Read

अजमेर: त्योहारी सीजन पर दुपहिया और चौपहिया वाहन खरीदने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि वह जिस डीलर से वाहन खरीद रहे हैं, क्या उसके पास वाहन बेचने के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस है? जिले में चल रहे बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहन बेचने के अवैध खेल को लेकर परिवहन विभाग हरकत में आ गया है. पुष्कर क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के अवैध डीलरशिप के जरिए दुपहिया और चौपहिया वाहन बेचने का खुलासा हुआ है. जिला परिवहन विभाग के निरीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि शुक्रवार को पुष्कर और उसके आसपास के क्षेत्र में परिवहन विभाग की ओर से सघन तलाशी का अभियान चलाया गया. इस दौरान पुष्कर में कपालेश्वर महादेव के समीप वाहन के शोरूम पर कार्रवाई की गई है. पड़ताल में सामने आया कि बिना ट्रेड लाइसेंस के अवैध रूप से डीलरशिप का झांसा देकर वाहन बेचे जा रहे थे. उन्होंने बताया कि शोरूम पर खड़े सभी वाहनों के चेचिस नंबर नोट किए गए हैं. वहीं इन वाहनों का चालान भी बनाया गया है.