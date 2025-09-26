बिना ट्रेड लाइसेंस के बेच रहे वाहन, परिवहन विभाग ने की कार्रवाई
परिवहन विभाग ने आम लोगों को सावचेत किया है बिना अवैध डीलर से किसी प्रकार का वाहन नहीं खरीदें.
Published : September 26, 2025 at 5:11 PM IST
अजमेर: त्योहारी सीजन पर दुपहिया और चौपहिया वाहन खरीदने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि वह जिस डीलर से वाहन खरीद रहे हैं, क्या उसके पास वाहन बेचने के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस है? जिले में चल रहे बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहन बेचने के अवैध खेल को लेकर परिवहन विभाग हरकत में आ गया है. पुष्कर क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के अवैध डीलरशिप के जरिए दुपहिया और चौपहिया वाहन बेचने का खुलासा हुआ है.
जिला परिवहन विभाग के निरीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि शुक्रवार को पुष्कर और उसके आसपास के क्षेत्र में परिवहन विभाग की ओर से सघन तलाशी का अभियान चलाया गया. इस दौरान पुष्कर में कपालेश्वर महादेव के समीप वाहन के शोरूम पर कार्रवाई की गई है. पड़ताल में सामने आया कि बिना ट्रेड लाइसेंस के अवैध रूप से डीलरशिप का झांसा देकर वाहन बेचे जा रहे थे. उन्होंने बताया कि शोरूम पर खड़े सभी वाहनों के चेचिस नंबर नोट किए गए हैं. वहीं इन वाहनों का चालान भी बनाया गया है.
पढ़ें: दिल्ली की तर्ज पर अलवर में 10 साल पुराने वाहनों पर लगेगी रोक, जानिए कब से लागू होगा नियम...
परिवहन निरीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की धारा 33 के तहत वाहन बेचने के लिए ट्रेड लाइसेंस का होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से पहले भी पुष्कर में दो अवैध डीलरशिप के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. बावजूद इसके बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहन बेचने का सिलसिला नहीं थमा.
वाहन खरीदने वाले रखें ध्यान: उन्होंने बताया कि वाहन खरीदने वाले लोगों को पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहां से वह वाहन खरीद रहे हैं, उस शोरूम संचालक के पास ट्रेड लाइसेंस है या नहीं. यदि शोरूम संचालक के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो उससे खरीदे गए वाहन को लेकर कोई विवाद या वाहन की सर्विस संबंधी अड़चन सामने आती है तो बिना ट्रेड लाइसेंस वाला शोरूम संचालक जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ सकता है.