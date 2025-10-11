ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में 2 महीनों में 900 गाड़ियों से वसूले करीब 5 करोड़

जिला परिवहन अधिकारी (DTO) एनएस शाह ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में पंजीकृत भार वाहनों में काफी समय से राजस्व बकाया था. इसकी जानकारी मिलने के बाद ऐसे सूची तैयार की और अभियान चलाया. 900 भारी वाहनों से 4 करोड़ 80 लाख रुपए वसूली कर ली. कई वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किए. विभाग अभियान जारी रखेगा. जो वाहनों के मालिक राशि जमा नहीं करवाते हैं, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किए जाएंगे. ऐसे वाहन जब्त भी किए जाएंगे. भारी वाहनों से शत प्रतिशत वसूली के प्रयास हैं. 5875 वाहन मालिकों से संपर्क किया जा रहा है. समझाइश कर राजस्व जमा करने को कह रहे हैं.

चित्तौड़गढ़: परिवहन विभाग को राजस्व वसूली मामले में बड़ी सफलता मिली. पंजीयन के बाद लंबे अर्से से सड़कों पर दौड़ रहे राजस्व की बाकियात वाले भारी वाहनों से विभाग ने अभियान चलाकर दो माह में 4 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले. दस्तावेजों की जांच की तो पंजीकृत वाहनों का राजस्व बकाया होना सामने आया था. ऐसे वाहनों को चिन्हित कर अभियान चलाया गया. जिले में पंजीकृत ऐसे और भी वाहन हैं, जिनका बकाया है. इनके मालिकों पर विभाग सख्ती की तैयारी कर रहा है.

2800 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित: जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 2793 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किए. इनमें पास वैध फिटनेस नहीं थे एवं लंबे समय से कर जमा नहीं किया. नोटिस देने के एक माह के बाद भी स्पष्टीकरण वाहन मालिकों ने पेश नहीं किया. ऐसे वाहन मालिक जो चित्तौड़गढ़ जिले के आसपास अन्य राज्यों में रहते हैं, उन्होंने भी वाहनों का बकाया कर जमा कराना शुरू कर दिया. भारी वाहन स्वामियों ने कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज भी कार्य रोक कर बकाया कर में शास्ती जमा करवा कार्य किया जा रहा है. यह कार्यवाही मार्च 2025-26 तक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से की जाएगी.

68 ट्रांसपोर्ट कंपनियों को नोटिस: डीटीओ ने बताया कि कलेक्टर आलोक रंजन हर सप्ताह राजस्व अर्जन संबंधी बैठक लेते हैं. इसमें मिले निर्देशों के तहत जीएसटी विभाग की ओर से बकायदार ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बैंक खातों नोटिस देने के बाद अस्थायी बंद किया है. इनमें 68 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के करीब 490 वाहनों से 2 करोड़ 48 लाख रुपए राजस्व और प्राप्त होना है.

वार्षिक लक्ष्य की भी होगी पूर्ति: शाह ने बताया कि विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 296 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश हैं. इसे लेकर कार्य योजना बनाई है. सितंबर 2025 तक आवंटित लक्ष्य 96 करोड़ रुपए के विरुद्ध अब तक 82 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त कर लिया गया. शेष छह माह में 214 करोड़ रुपए राजस्व शत प्रतिशत वसूल किए जाएंगे.