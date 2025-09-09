ETV Bharat / state

लोहिया संस्थान में खुलेगा ट्रांसप्लांट सेंटर; डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की भी होगी तैनाती, मरीजों को मिलेगी राहत

निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया कि ट्रांसप्लांट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं.

लोहिया संस्थान
लोहिया संस्थान (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 10:22 PM IST

लखनऊ : लोहिया संस्थान में जल्द ही ट्रांसप्लांट सेंटर खुलेगा. इससे एक छत के नीचे किडनी, लिवर और बोनमैरो सभी तरह के ट्रांसप्लांट हो सकेंगे. लोहिया संस्थान में करीब 1100 से अधिक बेड हैं. ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं. प्रतिदिन 3200 से अधिक मरीज ओपीडी में आ रहे हैं. अभी लोहिया संस्थान में सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है. जल्द ही संस्थान में लिवर और बोनमैरो ट्रांसप्लांट शुरू होगा. इसके लिए जरुरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं. सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में एक ही फ्लोर पर तीनों प्रकार के ट्रांसप्लांट हो सकेंगे.

निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया कि ट्रांसप्लांट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं. बोनमैरो ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों की जरूरी जांचें भी कराई जा चुकी हैं. जल्द ही यह सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी. उसके साथ ही लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू किया जाएगा. डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया भी चल रही है. इसमें डॉक्टर की तैनाती हो चुकी है. उपकरण खरीद, आईसीयू निर्माण आदि का काम भी अंतिम दौर में है. उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू होने से मरीजों को राहत मिलेगी. अभी केजीएमयू में लिवर प्रत्यारोपण हो रहा है. बोनमैरो ट्रांसप्लांट पीजीआई में हो रहा है.

एयर कंडीशन में आई गड़बड़ी : लोहिया संस्थान के ओपीडी पंजीकरण हॉल में मंगलवार को सुबह एयर कंडीशन में गड़बड़ी आ गई. नतीजतन गर्मी से मरीज और तीमारदार बेहाल रहे. कर्मचारियों को भी काम करने में खासी दिक्कतें आईं. गर्मी की वजह से कम्प्यूटर समेत दूसरे उपकरणों की चाल भी धीमी हो गई. संस्थान की ओपीडी में प्रतिदिन 3200 से अधिक मरीज आ रहे हैं. पंजीकरण के लिए एक अलग से हॉल बना हुआ है, इसमें पंजीकरण होता है. पैथोलॉजी जांच के लिए नमूने भी यहीं एकत्र किए जाते हैं.

