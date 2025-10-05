लखनऊ में लोहिया पार्क से निकाली ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक; अपने हक के लिए सड़क पर उतरे, बोले- 'ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन, लेकिन बेनिफिट न के बराबर'
ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा समिति की संयोजिका प्रियंका सिंह रघुवंशी ने दी जानकारी.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को ट्रांसजेंडर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे. लखनऊ के लोहिया पार्क से 1090 चौराहा तक ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा निकाली गई. पिछले तीन साल से लगातार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक करके अपनी मांगों को सरकार के सामने उठाकर अपना हक मांगते हैं. ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा समिति की संयोजिका प्रियंका सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई.
प्राइड वॉक निकालने से पहले इन ट्रांसजेंडर ने जमकर नगाड़े की थाप पर डांस किया. समिति की संयोजिका प्रियंका सिंह रघुवंशी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले तीन साल से हम ट्रांसजेंडर्स के हक के लिए ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक निकालते रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस साल भी इस गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है. हम बहुत पिछड़े हुए हैं. गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर को एलाऊ तो किया है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आज भी हम पीछे हैं. बहुत सारे लाभ हमारे समुदाय को नहीं मिल पा रहे हैं. हम प्राइड वॉक के माध्यम से सरकार और शासन के सामने मांग उठा रहे हैं कि हमारी तरफ ध्यान दें.
उन्होंने कहा कि सरकार हर समाज के लिए कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन हमारा समाज हमेशा पीछे है. जगह-जगह राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन कर रखा है तो भी उन्हें हक न के बराबर मिल रहा है. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग ये वॉक आयोजित कर रहे हैं. लोहिया पार्क गेट से शुरू होकर 1090 चौराहे तक ये गौरव यात्रा जाएगी. जहां पर कई मंत्री, अधिकारी और ट्रांसजेंडर से जुड़े लोग शामिल होंगे.
उनका कहना है कि मेरी मुख्य मांग है कि रिजर्वेशन दिया जाए. ट्रांसजेंडर को प्रमोशन दिया जाए जिससे वह थोड़ा आगे बढ़ सकें, जो लाभ सभी वर्गों को दिया जा रहा है वह लाभ हमें भी मिले. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न के बराबर लाभ दिए जा रहे हैं. वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में आज भी हमें दिक्कत होती है. वहां पर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं. हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं. हमने अपने मां-बाप को छोड़ रखा है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट कहां से आएं? गवर्नमेंट इन सब बातों पर ध्यान दे जिससे हम भी समाज के अन्य वर्गों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें.
